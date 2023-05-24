Şeffaf plak tedavisine başlamadan önce dişlerin nasıl olacağı görülebiliyor

Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden ortodonti uzmanı Sıla Çağlayan Topal, şeffaf plak tedavisinin diş dizilimindeki çarpıklıklar ve bozuklukların düzeltilmesi amacıyla tercih edildiğini belirterek, dijital ortamda oluşturulan simülasyon sayesinde hastanın sonucu henüz tedavi başlamadan üç boyutlu olarak görebildiğini bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'nden yapılan açıklamada, kişiye özel olarak hazırlanan şeffaf plaklara, diş diziliminde çapraşıklık olan ve kişiyi rahatsız eden şekil bozukluklarının düzeltilmesi için başvurulduğu belirtildi.

Bu tedavide alışılan ortodontik yöntemlerin aksine metal tellerin ve braketlerin kullanılmadığı kaydedilen açıklamada, şeffaf plakların neredeyse başkaları tarafından fark edilemeyecek şekilde estetik bir görünüş sunduğu aktarıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan ortodenti uzmanı Sıla Çağlayan Topal, kullanım kolaylığı nedeniyle sıkça tercih edilen şeffaf plak tedavisinde, dijital ortamda oluşturulan simülasyon sayesinde hastanın sonucu henüz tedavi başlamadan üç boyutlu olarak görebildiğini bildirdi.

Her hasta için özel olarak hazırlanan şeffaf plakların diş diziliminde çapraşıklık olan ve kişiyi rahatsız eden şekil bozukluklarında dişleri düzeltmek için uygulandığını anlatan Topal, şunları kaydetti:

"Alışılan ortodontik tedavi yöntemlerinin aksine metal tellerin ve braketlerin kullanılmadığı şeffaf plak tedavisi, neredeyse başkaları tarafından fark edilemeyecek şekilde estetik bir görünüş sunuyor. Ayrıca kullanım kolaylığı sunan şeffaf plak tedavisinde, hastalar yemek yerken ve dişlerini fırçalarken plaklarını çıkarabiliyor. Şeffaf plaklar, kullanım rahatlığı nedeniyle günümüzde yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak dişlerin hareket edebilmesi için kuvvetin devamlı olması gerekiyor. Bu yüzden gece uykusu dahil olmak üzere şeffaf plakların günde ortama 21-22 saat takılması büyük önem taşıyor. Yemek yerken ve diş fırçalarken çıkarılması haricinde sürekli olarak takılması gerekiyor."

"Plaklar ağızdayken günlük aktiviteler rahatlıkla yapılabiliyor"

Sıla Çağlayan Topal, hastalar plaklar ağızlarındayken günlük aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebildiğini belirterek, spor yaparken ya da yüzerken plakların ağızda kalabildiğini, ayrıca şeffaf plakların hastaların konuşmasında herhangi bir sorun oluşturmadığını bildirdi.

Şeffaf plak kullanım sürecinin, diş hekiminin ölçü almasıyla başladığını dile getiren Topal, şu bilgileri verdi:

"Alınan ölçü 3 boyutlu tarama yöntemiyle bilgisayar ortamına aktarılıyor ve dişler bilgisayar simülasyonuyla hareket ettirilerek şeffaf plaklar hazırlanıyor. Dişlerin hareket etmesi istenen pozisyona göre seri şekilde üretimi yapılıyor. Her bir plak tek diş için 0,05 mm'lik hareket sağlıyor. Plaklar ortalama 7-10 gün kadar takılıyor, tedavinin devam ettiği süreçte hekimlerin yönlendirmesi dahilinde gerekli diğer plaklara geçiliyor. Hastalar, günlük diş temizliğinde olduğu gibi plaklarını çıkartarak dişlerini ve plaklarını temizleyebiliyor. Bu nedenle hastanın ağız hijyeninin sağlanması bakımından bir sorun teşkil etmiyor. Şeffaf plak tedavilerinin sağladığı en büyük avantajlardan birisi de dijital ortamda oluşturulan simülasyon sayesinde hastanın tedavi sonucunu henüz tedavi başlamadan önce üç boyutlu olarak görebilmesi oluşturuyor."