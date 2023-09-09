Seferihisar: Türkiye'nin İlk Sakin Şehri Tarım Yatırımlarıyla Dikkat Çekiyor

Seferihisar ilçesi, turizm ekonomisinin yanı sıra tarım alanında da önemli bir katkı sağlıyor. Mandalinadan zeytine, enginardan lavanta ve karakılçık buğdayına kadar birçok ürünle binlerce çiftçi geçimini sağlıyor. Seferihisar Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivallerle ürünler tüm Türkiye'ye tanıtılıyor.

Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar, tarım yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. 386 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede Seferihisar Belediyesi'nin de destekleriyle, mandalinadan zeytine, enginardan lavanta ve karakılçık buğdayına onlarca üründen, binlerce çiftçi geçimini sağlıyor.

Seferihisar ilçesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yarattığı turizm ekonomisinin yanı sıra bereketli topraklarında yetişen onlarca ürünüyle tarım alanında da hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İlçenin simge ürünlerinden mandalinanın yanı sıra zeytin, enginar, lavanta, ekinezya, karakılçık başta olmak üzere yüzlerce dönüm arazi de onlarca ürün binlerce ailenin geçim kaynağı oluyor. Seferihisar Belediyesi'nin de destek verdiği çiftçiler, düzenlenen festivallerle ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtma şansını yakalıyor. Belediye'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde yıllardır gerçekleştirilen mandalina, tohum takas, lavanta, karakılçık, armola, enginar, ekinezya festivalleri, artık tüm Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor. İlk hasadı 2016 yılında yapılan alım garantili Karakılçık Buğdayı'ndan, "Ata Ekmeği" üretilirken, Ekinezya Dikim projesiyle de ilçedeki ürün popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

855 BİN ZEYTİN AĞACI

İlçe genelinde 1734 üretici, 15 bin dekarlık alanda, 595 bin narenciye ağacı, 1900 üretici 56 bin 600 dekarlık alanda 855 bin zeytin ağacı ile üretim yaparken, 20 üretici 10 dekarlık alanda enginar, 150 dönümde 100 bin lavanta ve ekinezya fidesi, 350 dönümlük alanda da karakılçık buğdayı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu ürünlerin yanı sıra domates, incir, biber, bamya, üzüm gibi onlarca ürün de yüzlerce dönüm tarım arazisinde üretilip, tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca belediye tarafından ücretsiz verilen alım garantili 1340 adet hindi ile 67 üretici, 4 bin tavukla da 400 üretici de hayvancılık yapıyor.

"TARIMDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUK"

Seferihisar'da toprağa ve tohuma sahip çıkarak, ülkenin geleceğine sahip çıktıklarını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları kaydetti:

"Herkesin temiz ve adil gıdaya erişebildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her karış toprağı, bin bir çeşit güzelliklerini bizlere sunmakta. Bereketin vücut bulduğu topraklarımız verimi ile bizlere kendini her fırsatta hatırlatmakta. Bu amaçla yıllardır iyi niyetli, yerelde çiftçiyi güçlendiren, bilimsel ve sürdürülebilirlik öncelikli uygulamalarla, tüm Türkiye'ye örnek bir ilçe olma gururu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile köyden kente göçün aksine, tarımsal üretim yapmak için kentten, Seferihisar'ın köylerine yerleşen bir nüfus oluştu. Bizler doğduğumuz ve yaşadığımız yerde doymak için tarım politikalarımızı her şeyin üzerinde tutuyoruz. Üretmeye, toprağı işlemeye devam edeceğiz."