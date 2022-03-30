Seferihisar ile Sisam Adası arasında seferler yeniden başlıyor

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Seferihisar ile Yunanistan'ın Sisam Adası arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra 23 Nisan 2022'de yeniden başlayacağını bildirdi.

Yetişkin, yaptığı yazılı açıklamada iki kıyı arasında feribot seferleriyle önemli bir turizm hareketliliği sağlandığını, pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi Ege kıyılarındaki turizm merkezlerini de olumsuz etkilediğini bildirdi.

Feribot seferlerinin ilgili firma tarafından 23 Nisan 2022'de başlatılmasına karar verildiğini ifade eden Yetişkin, "Sisam seferleri Seferihisar'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendiriyor. Yunan adaları ile ortak geçmişimiz ve kültürümüz var. Özellikle kültür ve tarih odaklı turizm vizyonumuz için iki yakanın bir araya gelebiliyor olması çok önemli." dedi.

Seferihisar Belediyesi olarak hayata geçirecekleri "İyon Kentler Birliği" projesi kapsamında hazırladıkları kültür rotasına Sisam'ın da dahil olduğunu hatırlatan İsmail Yetişkin, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupalı turistlerin son yıllarda oldukça ilgi gösterdiği bir şey kültürel rotalar. Biz yalnızca rota hazırlamakla kalmayarak, kıyı Ege'yi kültür, sanat faaliyetleri ile donatacağız. Kentlerimiz arası iletişimi güçlendireceğimiz bir turizm sezonu bizi bekliyor."

Öte yandan 23 Nisan Cumartesi başlayacak ve cuma ile cumartesi günleri devam edecek seferler için aşı kartının zorunlu olduğu, aşı kartı olmayan kişilerin ise 72 saat önceden alınan negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.