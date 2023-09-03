Seferihisar Belediyesi'nin Halk Market ve Halk Giyim Mağazaları İlgi Görüyor

Seferihisar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hizmet veren Halk Market ve Halk Giyim mağazaları büyük ilgi görüyor. Halk Market, yerel tarımsal ürünlere ucuz ve kolay erişim sağlarken, Halk Giyim mağazası ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz destek oluyor.

Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Seferihisar Belediyesi'nin Halk Market ve Halk Giyim mağazaları, büyük ilgi görüyor. Halk Market ile yerel tarımsal ürünlere halkın ucuz ve kolay erişimini sağlayan belediye, Halk Giyim mağazası ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz destek oluyor.

Seferihisar Belediyesi Halk Market, Seferihisar ve Ürkmez'de bulunan iki mağazasıyla 2019 yılından bu yana ilçe halkına hizmet veriyor. Reyonlarını yerel tarımsal ürünlere açan Halk Market, kooperatif ürünleri, kuru mandalina, mandalinalı dondurma, mandalinalı katı-sıvı sabun, kuru domates, kuru üzüm gibi ürünlerinin yanı sıra kasap reyonunda da, et ve tavuk gibi ürünlerin satışını yapıyor.

Seferihisarlı üreticiler tarafından üretilen ürünlerin de yer aldığı Halk Market ile ilçede tarım, hayvancılık ve kooperatifçilik yapan çiftçiye önemli destek sağlanıyor. Aynı zamanda tüketicinin de ucuz, güvenilir ve kaliteli hizmet almasını sağlayan Halk Market, artan hayat pahalılığına karşı uygun fiyatlarıyla ilçe halkının gözde marketi haline geldi. Ucuz ve güvenilir alışveriş amacıyla yola çıkan Halk Market, 2020 yılında "Seyyar Market" ile Cittaslow ağında "En İyi Kentsel Yaşam Kalitesi" ödülü kazandı. Belediye ayrıca "Halkkart" uygulaması ile de 500 vatandaşın ihtiyaçlarını, Halk Market'ten ücretsiz karşılamasını sağlıyor.

Dayanışma ağı

Geçen yıl hizmete açtığı Halk Giyim mağazası ile ilçede önemli bir dayanışma ağı da kuran Seferihisar Belediyesi, ilçe halkıyla el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Belediye, Halk Giyim projesi ile bir yılda binden fazla depremzedenin yanı sıra Seferihisar'da ihtiyaç sahibi 450 haneye ulaşarak ayakkabı, çanta, kıyafet gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladı. Halk Giyim Mağazası kadın, erkek, çocuk giyim, ayakkabı gibi kategorilerin yanı sıra özel günlerde giymek üzere kaftan, bindallı, nişan elbisesi, gelinlik, sünnet kıyafeti ve takım elbise gibi seçenekleri de bağış üzerinden kabul etmeye başladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal belediyecilikte çığır açtıklarını belirterek, "Halk Market ve Halk Giyim, sosyal belediyecilik alanında en önemli çalışmalarımız. Halk marketlerimiz sayesinde hem üreticimiz, hem de halkımız kazanıyor. Vatandaşlarımız marketlerimiz sayesinde, sağlıklı ve ucuz gıdaya erişme imkanına sahip oluyor. Halk giyimle de, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" dedi. - İZMİR