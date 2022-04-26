SEDDK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi'ni yanlış tanıtanlar hakkında işlem başlatacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), "Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi'ni bir talep yönetim sistemi olarak tanıtarak sigortalı/katılımcıların yanlış yönlendirilmesine ve mağduriyetlerine sebebiyet veren hem de sistemin işleyişini tehlikeye sokan sorumlular hakkında yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemler başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, son dönemlerde çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya mecralarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi hakkında bir takım yanlış bilgiler verilerek, vatandaşları yanıltıcı nitelikte paylaşımların görüldüğü belirtildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemi'nin, sigorta şirketleri veya emeklilik şirketleri ile sigortalı/katılımcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların SEDDK tarafından hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen kurulduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, E-başvuru Sistemi sigortalı/katılımcıların sigorta/emeklilik şirketlerine yönelik cayma, iptal, ayrılma vb. taleplerinin yerine getirildiği bir talep yönetim sistemi olmayıp, ilgili şirkete yapılan başvuru sonrasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların değerlendirildiği bir platformdur. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun özel hukuk kurallarına tabi olarak kurulan poliçe/sözleşmelere ilişkin cayma, iptal, ayrılma vb. işlemlerin gerçekleştirilmesine aracılık etmek gibi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu itibarla, E-başvuru Sistemine başvuru yapılmadan önce, ilgili şirkete sigortalı/katılımcı tarafından talebin iletilmiş olması ve bu talep sonrasında taraflar arasında bir uyuşmazlığın doğmuş olması gerekmektedir."

Açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik E-başvuru Sistemini bir talep yönetim sistemi olarak tanıtarak, sigortalı/katılımcıların yanlış yönlendirilmesine ve bu yolla E-başvuru Sistemi'nde aşırı yoğunluğa neden olmak suretiyle, hem gerçekten uyuşmazlıkların değerlendirilmesi amacıyla başvuran sigortalı/katılımcıların mağduriyetlerine sebebiyet veren hem de sistemin işleyişini tehlikeye sokan sorumlular hakkında yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemler başlatılacağı bildirildi.