SEDDK, sahte kefalet senedi tanzimine yönelik şikayetlere hızlıca müdahale ediyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sahte kefalet senedi tanzim edilmesine ilişkin girişimlere yönelik kendilerine iletilen şikayetler sonucu idari ve adli süreçlerin hızlıca başlatıldığını duyurdu. SEDDK, sahte kefalet senetlerinin neden olduğu sorunların ve mağduriyetlerin engellenebilmesi için kefalet senetlerinin gerçekliğinin ve geçerliliğinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sahte kefalet senedi tanzim edilmesine ilişkin girişimlere yönelik kendilerine iletilen şikayetler sonucu idari ve adli süreçlerin hızlıca başlatıldığını duyurdu.

SEDDK'den yapılan açıklamada, son dönemlerde kuruma iletilen şikayetlerde, sahte kefalet senedi tanzim edilmesine ilişkin girişimlerin olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, ilgililer hakkında idari ve adli süreçlerin ivedilikle başlatıldığı vurgulandı.

"Bu süreçlerin yanı sıra sahte kefalet senetlerinin neden olduğu sorunların ve mağduriyetlerin engellenebilmesi için kefalet senetlerinin gerçekliğinin ve geçerliliğinin ilgili taraflarca kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır." uyarısı bulunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliği 2 Ocak 2020'den itibaren düzenlenen poliçeler için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (SBM) internet sitesinde bulunan 'Sigortam360' uzantısının 'Poliçeler' sekmesindeki web adresi üzerinden ücretsiz olarak sorgulanabilmekte, ayrıca sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ile de iletişime geçilerek doğrulama yapılabilmektedir. Ayrıca, düzenlenecek kefalet senedi üzerinde mutlak surette teminatı veren sigorta şirketinin unvanının yer alması gerekmekte olup sigorta acenteleri ile sigorta ve reasürans brokerlerinin teminat verme yetkisi bulunmamaktadır. Kurumumuz internet sitesinin ilgili kısmından Kefalet branşında ruhsat sahibi sigorta şirketlerine ilişkin bilgilere erişilebilmektedir."

Harf değişikliği ve isim benzerliği uyarısı

Açıklamada, kefalet senedine ilişkin dolandırıcılık faaliyetlerinde, ruhsatlı sigorta şirketlerinin unvanlarının harf değişiklikleri ve isim benzerlikleri ile kullanıldığı belirtilerek, "Bu doğrultuda belgeyi kontrol eden kişilerin aldatılmaya çalışıldığı görülmekte olup, yapılacak kontrollerde bu hususa da bilhassa dikkat edilmesi önem arz etmektedir." denildi.