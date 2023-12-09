Üye Girişi
Haberler

SEDDK'nın Tedbir Uyguladığı Sigorta Şirketlerinde Poliçe İptalleri Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

SEDDK'nın kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlem gerekçeleriyle tedbir uyguladığı iki sigorta şirketine ait poliçelerin iptaline başlanması sektörde endişe ve belirsizlik oluşturdu. Sigorta acenteleri tedirginlik yaşıyor.

SEDDK'in kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlem gerekçeleriyle tedbir uyguladığı iki sigorta şirketine ait poliçelerin iptaline başlanması sektörde endişe ve belirsizlik oluşturdu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 28 Kasım tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Türkiye'de faaliyet gösteren iki sigorta şirketine tedbir uygulandığını duyurdu. Dün akşamdan itibaren söz konusu iki şirkete ait poliçelerin iptallerine başlandığının öne sürülmesiyle sektörde paniğe neden oldu. Gece yarısı bu şirketlerden yapılan kasko, yangın, konut ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları gibi poliçelerinin iptal edilmeye başlandığı belirtildi.

Acenteler tedirgin

Sigorta acentelerinde poliçe iptallerinin ardından tedirginlik yaşandığı aktarıldı. Bazı acente çalışanlarının müşteriler tarafından tehdit edildiği ve tartaklandığı ifade edildi. Süreçle ilgili çözüm bekleyen acenteler SEDDK'ten bir adım bekliyor.

tedbir uygulamasının ardından birçok hasar oluşmuş başlangıçta hasar dosyası bile oluşturulmadığı, devamında hasar dosyası oluşturulmuş fakat araç onarımlarına başlanması mümkün olmamış müşteriler ile acentelerin karşı karşıya bırakıldığı aktarılırken

süreç ilerledikçe bu gibi durumların artmasından endişe duyulduğu söylendi. 120 bin civarındaki sigortalı, binlerce acente ve çalışan günlerdir büyük mağduriyet ve belirsizlik içerisinde olduğu iddia edildi.

SEDDK söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar vermişti.

SEDDK şu açıklamayı yapmıştı :

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 28 Kasım 2023 günü bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere sigortacılık ve özel emeklilik sektörü Kurumumuzun sürekli gözetim ve denetimi altındadır. Uluslararası saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olan sektörümüz, son dönem finansallarına göre sermaye yeterlilik seviyesinde ve özkaynak karlılığında tarihi zirvelere ulaşmıştır. Bununla birlikte; mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Kurumumuzca bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve SINIRLI SORUMLU MELLCE KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ'ne, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur. Bu bağlamda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20'nci maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar verilmiştir. Süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde telafi edici planlar oluşturulması için gerekli girişimler başlatılmıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere söz konusu tedbirlerimiz; sektörümüzü etkilemeyecek ölçekteki mezkur şirketlerle sınırlı olup, ısrarlı kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemleri sona erdirmeye yöneliktir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Sigorta Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title