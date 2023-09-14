SEDAŞ Yöneticileri KOTO Başkanı Necmi Bulut'u ziyaret etti

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) yöneticileri, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve oda heyeti'nin geçtiğimiz günlerde SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz'ı ziyaret etmesinin ardından iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) yöneticileri, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve oda heyeti'nin geçtiğimiz günlerde SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz'ı ziyaret etmesinin ardından iadei ziyaret gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyarete SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Erol Sancak, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ve SEDAŞ Kartepe - Sapanca Operasyon Yöneticisi Zeynel Abidin Şener katıldı.

Açıklamada, enerjinin kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir dağıtımının şirketin öncelikli gündemi olduğu belirtilerek, iki kurum arasındaki iş birliğinin ve ilişkilerin güçlenmesi amacıyla gerçekleşen iadei ziyaretin, enerji hizmetlerinin kalitesini artırarak bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek için atılan önemli bir adım olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, söz konusu ziyaretin ilerleyen dönemlerde daha fazla iş birliğinin ve istişarelerin zeminini hazırladığı vurgulanarak, bölgenin sektörel gelişimine olumlu katkılar sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Saha gezisiyle devam eden ziyaret sonrası KOTO Başkanı Necmi Bulut, SEDAŞ yöneticilerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, oda heyeti adına teşekkür etti.