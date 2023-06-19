SEDAŞ, Şirketlere Elektrik Güvenliği Çağrısı Yaptı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektriğin güvenli kullanımı konusunda şirketlere çağrıda bulundu. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği kapsamında, enerji kesintisi gerekliliği olan yerlerde ilgili şirketlerin önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerektiği hatırlatıldı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektriğin güvenli kullanımı konusunda şirketlere çağrıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım faaliyeti yürüten SEDAŞ yetkilileri, "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" yönetmeliği kapsamında, enerji kesintisi gerekliliği olan yerlerde ilgili şirketlerin önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerektiğini hatırlattı.

Söz konusu yönetmelik kapsamında, enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasın olmaması için önlemler alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği'ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımı da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan onay ve izinler alınması gerekmektedir."