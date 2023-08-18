SEDAŞ, Mudurnu ve Göynük'teki yangın sonrası enerji sağladı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki yangının ardından enerji nakil hatlarında aldığı tedbirler sonrası bölgeye elektrik enerjisi vermeye başladı. Şirketin ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalara katıldı ve enerji kesintileri yaşandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki yangının ardından enerji nakil hatlarında aldığı tedbirler sonrası bölgeye elektrik enerjisi vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yangın sebebiyle hızla seferber olan SEDAŞ ekipleri, önce kesintilere karşı önlem aldı ve yangının söndürülmesi için iş birliği içinde çalıştı.

Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçeleri arasında Güneyçalıca mevkiindeki yangın, sıcak havanın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangına müdahale eden ekiplerle koordineli şekilde çalışmalarını yürüten SEDAŞ, müdahale sırasında olası tehlikelerin önüne geçmek adına enerji kesintilerine gitti.

SEDAŞ ekiplerince, dün gece 23.00'te kontrol altına alınan yangın sonrası tedbir amaçlı kesintiye gidilen enerji nakil hatlarını kontrol edilerek bölgeye tekrar enerji sağladı.

Acil durum çalışmaları sonucu nihai durumda 3 adet jeneratörle geçici olarak yangın bölgesindeki köylerin elektrik ihtiyacı karşılandı.