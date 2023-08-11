SEDAŞ, Kocaeli'deki Yatırım ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'nin 106 farklı yerinde yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi. Şirket, kapasite artırımı, şebeke yenileme ve yeraltı çalışmalarının tamamlanması gibi projeleri hızla gerçekleştiriyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'nin 106 farklı yerinde yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren SEDAŞ, Kocaeli'deki yatırım çalışmalarını hızla tamamlamaya devam ediyor.

Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

SEDAŞ ekipleri, Kocaeli genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla 582 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 7 bin 300 adet direk montajını gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar kırsal kesimler de dahil olmak üzere ilave 53 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 143 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak.

Planlı kesintiler müşterilere duyuruluyor

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların, enerjili hat üzerinde yapılması mümkün olmadığı için planlı kesintilere başvuruluyor.

Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor.

Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor.

Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, 365 milyon lira kaynak ayrılan bölgedeki yatırımların artarak süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent genelindeki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. SEDAŞ'ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerjiye odaklandı. Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda yaratan tüm ilçelerimizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini günden güne artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."