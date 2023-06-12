SEDAŞ, GSM operatörleri ile deprem önlemleri toplantısı düzenledi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yetkilileri ile bir araya gelerek olası deprem durumlarında alınması gereken önlemlere ilişkin süreçleri konuştu.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan GSM operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yetkilileri ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre toplantı, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Şebeke Yönetimi Müdürü İbrahim Bakkaloğlu, SEDAŞ Düzce Bölge Müdürü Cem Barlas Kar ve departman yöneticilerinin ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleşti.

Olası deprem durumlarında alınması gereken önlemlere ilişkin süreçlerin ilk adımlarının konuşulduğu toplantıda, baz istasyonlarının önceliklendirilmesi, kesintisiz enerji için yüksek önlem gerektiren noktaların belirlenmesi gibi detaylı bilgiler aktarıldı, bölge genelini kapsayan tedbirler için alt çalışma grupları oluşturuldu.