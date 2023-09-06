SEDAŞ, Bolu'da Yatırım ve Bakım Çalışmalarına 182 Milyon Lira Ayırdı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Bolu'da yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına 182 milyon lira kaynak ayırdı. Şirket, Bolu'da kapasite artırımı, şebeke yenileme ve yeraltı çalışmalarının tamamlanması gibi projeleri gerçekleştirecek.

SEDAŞ, Bolu'da yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, 182 milyon TL kaynak ayrılan bölgedeki yatırımların artarak süreceğini kaydetti.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Bolu'daki yatırım çalışmalarına hız veriyor. Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Toplamda 182 milyon TL kaynak ayrılan bölgede yatırımın artarak sürmesi hedefleniyor.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Bolu'daki yatırım çalışmalarını değerlendirdi. Yatırım projesinin kentteki ihtiyaçlara göre hazırlandığını kaydeden Odyakmaz, "Kaliteli hizmet ve kesintisiz enerjiyi hedefleyerek, Bolu'nun en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. 182 milyon TL kaynak ayırdığımız bölgenin tüm ilçelerinde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızı günden güne artırarak Bolu'ya verdiğimiz hizmetleri sürdüreceğiz" dedi.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini önceliklendiren SEDAŞ saha ekipleri, Bolu genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla 490 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 3 bin 500 direk montajını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar köyler de dahil olmak üzere ilave 12 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 52 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak. 7/24 görev başında olan ekipler, kentin tümünde şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalara devam ediyor.

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor. - KOCAELİ