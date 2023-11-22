SEDAŞ, 664 çalışanına kıdem ödülü verdi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 10., 25. ve 30. yıllarını dolduran 664 çalışanına kıdem ödülü verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, SEDAŞ'ın Sakarya'dan 197, Kocaeli'nden 190, Bolu'dan 111, Düzce'den 99 ve Gebze'den 67 olmak üzere toplamda 664 çalışanına ödül verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Uzun yıllar şirketimize emek veren 664 çalışma arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yıllanan ama güçlü enerjisi ve dayanışmacı ruhu sayesinde hep dinamik ve genç kalan ekibimizle daima hedeflerimize ulaştık. Daha nice yılları aynı heyecan ve enerji ile tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 5 bölgede eş zamanlı gerçekleştirilen Kıdem Ödülleri Töreni'nin sektör için özel olan "Enerji Çalışanları Haftası'nda yapıldığı kaydedildi.