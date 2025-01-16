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Seda Erdem Yılmaz, Türkiye'nin En Beğenilen 50 CHRO'su Arasında

Seda Erdem Yılmaz, Türkiye'nin En Beğenilen 50 CHRO'su Arasında
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Ata Grubu Teknoloji Şirketleri CHRO'su Seda Erdem Yılmaz, 2024 yılının En Beğenilen 50 CHRO'su ödülünü kazanarak üst üste ikinci yıl bu başarıyı elde etti. Yılmaz, insan kaynakları alanındaki stratejik liderliği ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ata Grubu Teknoloji Şirketleri CHRO'su Seda Erdem Yılmaz, bir kez daha Türkiye'nin en beğenilen 50 CHRO'su arasında yerini aldı.

Türkiye'de 2024 yılının En Beğenilen 50 CHRO'sunun belirlendiği iş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden Altın Lider Ödülleri sahiplerini buldu. Ata Grubu Teknoloji Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) Seda Erdem Yılmaz, Türkiye'nin en beğenilen 50 CHRO'su ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl da aynı başarıyı yakalayarak bu ödüle layık görülen Yılmaz, üst üste iki yıl Türkiye'nin en beğenilen 50 CHRO'su arasında yer almayı başardı.

Verilen bilgiye göre Seda Erdem Yılmaz, insan kaynakları alanındaki stratejik liderliği, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir başarılara odaklanan çalışmalarıyla, sektörün en saygın isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu ödül, Ata Grubu Teknoloji Şirketleri'nin (ATP, Fiyuu, Tıkla Gelsin) de insan kaynakları stratejilerinde yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve inovasyon odaklı yaklaşımındaki başarısını ispatlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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