SED Hizmetinden Yararlanan Çocuklar İçin 575 Milyon TL Yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına, bu ay toplam 575 milyon TL yatırıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına, bu ay toplam 575 milyon TL yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirtti. SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini belirten Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini söyledi. Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 TL destek verildiğini ve bu ay toplamda 575 milyon TL yatırıldığını bildirdi.