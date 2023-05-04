Securitas Alarm'dan iş yeri güvenliği için öneriler Açıklaması

Securitas Alarm, iş yeri güvenliği için önerilerini paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, küçük ve orta ölçekli işletmeler kısıtlı kaynaklar nedeniyle güvenlik konusuna yeteri kadar önem veremeyebiliyor.

Bu işletmelerin meydana gelebilecek kayıpların maddi değil, iş devamlılığı için de önemli olduğunu unutmaması gerekiyor. Bir gün bile kapalı kalmak bazı şirketlerde büyük itibar ve müşteri kayıplarına neden olabiliyor. Bu kayıpları önlemek, doğru bir güvenlik planı ile mümkün olabiliyor.

Doğru sistemlerle bu kayıpların önlenebileceğine dikkati çeken Securitas Alarm, bu konudaki öneri ve ipuçlarını şöyle sıralıyor:

"Kamera sistemleri hırsızlar için en caydırıcı metod olsa da planlı soygunlarda bu sistemleri etkisiz hale getirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Yeni sistemler, sistemi sabote etmek için kablo kesilmesi, hard disk ve kayıt hataları da dahil anlık bir kesintiyi anında haber verilmesine olanak sağlar. Sadece hırsızlar değil, kameraların bozulması ya da sistemsel arızalar anında tespit edilebilir. Böylece kamera sisteminizin sağlıklı çalışıp çalışmadığından emin olabilirsiniz. Geleneksel bir alarm sistemi davetsiz misafirleri tespit etmede oldukça iyi olsa da tam koruma sağlama noktasında yetersiz kalabilir.

Gelişmiş iş yeri alarmı ile günün 24 saati sizin için çalışacak bir sisteme sahip olursunuz. Harekete duyarlı sensörler sayesinde iş yerine izinsiz girişlerden anından haberdar olabilir, yanlış alarmların önüne geçebilirsiniz. Geçmişte kullanılan eski alarm sistemlerinde, sistemi kontrol etmek için tuş takımının önünde durmanız ve düğmelere basmanız gerekirdi. Teknolojik yenilikler doğrultusunda alarm sistemlerine, akıllı telefon uygulamanız üzerinden müdahale edebilir, nerede olursanız olun uzaktan kontrol edebilirsiniz. Üstelik alarm sistemini kurmayı unutursanız, tarafınıza yönlendirilecek uyarı sayesinde sistemi telefonunuzdan kolayca kurabilirsiniz."

Olası tehdit ve tehlikelere karşı "alarm izleme hizmeti" hayatı kolaylaştırıyor

İş yerinde bulunulmayan zamanlarda yaşanacak olası tehdit ve tehlikelere karşı, profesyonel bir alarm izleme hizmeti almanın hayatı kolaylaştırdığını aktaran şirket, şu bilgileri paylaştı:

"Kameralar hareket algıladığında bu görüntü Alarm İzleme Merkezi'ndeki operatörün önüne düşer. Operatör bu görüntüyü değerlendirir ve tehlikeli bir durumda size ve eş zamanlı olarak emniyet güçlerine bilgi verir. Hırsızlık olaylarının yanı sıra yangın, acil tıbbi müdahale ihtiyacı, su baskını veya gaz kaçağı gibi durumlarda, alarm izleme merkezi operatörleri duruma hızlıca müdahale eder. Tüm bunlara ek olarak, sistemi uzun süre kurmayan kullanıcılara, aranarak hatırlatma yapılmaktadır. Kullanıcının gözünden kaçan arızalar sinyal olarak merkeze yansıdığından, mevcut aksaklığın çözümü için hızlıca müdahale edilmektedir. Sistemin unutkanlık sebebiyle açılıp, kapatılmasının unutulduğu durumlarda da kullanıcının isteği doğrultusunda, uzaktan bağlanılarak sistem devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir."

81 ilde 50 binin üzerinde aboneye hizmet sunan şirket, teknolojik güvenlik çözümlerini müşterilerine sunmak için global trendleri takip ederek, bu konuda kendini sürekli geliştiriyor.

Türkiye'nin farklı lokasyanlarında hizmet veren ilk cografi izleme merkezine sahip olan Securitas Alarm, doğal afet gibi durumlarda dahi kesintisiz hizmet sunarken, alarm sinyallerine 8 saniye müdahale ile dünya ve Türkiye üzerinde bir ortalamaya sahip bulunuyor.