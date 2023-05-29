Seçim stresi kalktı, piyasalar yükselişte

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası piyasalar yükselişe geçti. Borsa önceki kapanışa göre yüzde 2,52 artarak 4.696,17 puandan başladı. Dövizde sınırlı yükseliş görüldü. Altın fiyatlarında ise ons sabit kalırken, gram altın fiyatlarına dolar/TL etkisi devam ediyor.

Piyasaların üzerinden seçim stresi kalktı. Yeni haftaya borsa yükselişle başlarken, dövizde sınırlı hareketler görülüyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçiminde tercihi yaptı. Sandıktan alınan sonuçla 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan ile devam denildi. Seçim sürecini tamamlanmasıyla gözler ekonomiye çevrildi. Yeni dönemde en kritik konuların başında ekonomi geliyor. İstikrarın devam edeceği bu dönemde dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlenmelere odaklanıldı.

Seçim sonrası borsada yükseliş

Seçim atmosferinin geride kalmaya başladığı yeni haftada piyasalar 'yeşil' tonuyla açıldı. Borsa seçim ertesi haftaya önceki kapanışa göre yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başladı. Öğleye kadar artışını sürdüren BİST 100 endeksi yüzde 5'e yakın yükselişle 4.794,89 puandan işlem görüyor.

Seçim sonrası ilk işlem gününde dövizde de sınırlı yükseliş görülüyor. Cuma kapanışta 19,96 olan dolar/TL kuru yeni haftaya 20,07 düzeyinde başlarken, euro/TL ise 21,61 seviyesinde bulunuyor.

Ons sabit kalınca altında beklenen yükseliş görülmedi

Türkiye'de yatırımın güvenli limanı olarak görülen altın fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanmadı. Ons fiyatı 2000 dolara yakın seyreden altın, iç piyasada gram başına 1375 liradan satılıyor. Yakın dönemde ons fiyatlarındaki artışa bağlı olarak gram altında artış öngörülüyor.

Gram altın tarafında yatırımcıların odaklanması gereken noktalardan birinin dolar/TL olduğunu hatırlatan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, "TCMB'nin gerçekleştirdiği son piyasa katılımcıları anketine göre, 2023 sonunda parite beklentisi 23,08 olarak tahmin edilmektedir. Ons tarafındaki beklentilerle ele alacak olursak, gram altında yılsonu öngörüleri 1560-1600 seviyeleri arasında oluşmaktadır. Yatırımcılar, özellikle ABD'de TÜFE rakamlarına dikkat etmeli. Enflasyonda tekrar bir katılaşma gerçekleşirse, altın üzerindeki baskı geri dönebilir. Öte yandan ons tarafında 1935 dolar desteğinin korunması da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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