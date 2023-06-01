Seçim sonrası emlak sektöründe global yatırımcı talebi arttı

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, Türkiye'de seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ile global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesailerinde yüzde 600'ü aşan bir canlanma olduğunu belirtti. Türkiye'ye beklemede olan gayrimenkul talebinin 7-8 bin bandında olduğun tahmin eden Akbal, önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye'ye geleceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, Türkiye'de seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ile global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesailerinde yüzde 600'ü aşan bir canlanma olduğuna dikkat çekerek, "İlk 4 ayda, geçen senenin ilk 4 ayına kıyasla 7 bin 308 adet daha az konut satıldı. Şimdi bu talep geri toplanacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye'de şubat başında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, akabinde de seçim atmosferi ile durgunlaşan piyasalar, seçim sonrası hareketlenmeye başladı. Hareketlilikte emlak sektöründe oluşan global yatırımcı talebi ise dikkat çekiyor. Seçimin hemen ardından, global yatırımcıya konut satışı gerçekleştiren şirketlerin mesailerinde yüzde 600'ü aşan bir canlanma olduğuna dikkat çeken Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, "Bu sene ilk 5 ay depremin ve seçimin gölgesinde geçti. Global yatırımcılar için bu durumlar tam bir bıçak sırtı. Talepleri tamamen beklemeye alırlar. Bu sene ilk 4 ayda, geçen senenin ilk 4 ayına kıyasla 7 bin 308 adet daha az konut satıldı. Şimdi hem bu talebin geri toplanacağını düşünüyoruz. Hem de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi gelişmekte olan ülke şehirlerinin prim potansiyeli, Paris, Londra, Berlin gibi gelişmiş ülke şehirlerine göre daha yüksek. Bu sebeple oluşan bir talep de var dünyada. Bunu da hissetmeye başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece ülkemiz için beklemede olan gayrimenkul talebinin 7-8 bin bandında olduğun tahmin ettiklerini vurgulayan Akbal, önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,5 milyar dolar değerindeki bekleyen talebin Türkiye'ye geleceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

Türkiye, sadece kazandırmıyor, iyi bir yaşam da sunuyor

Akbal, Türkiye'ye son yıllarda artan ilginin sadece büyük getiri ile ilgili olmadığını, yatırım yapan global yatırımcının önemli bir bölümünün hayatının en az 2,5 ayını Türkiye'de geçirdiğini belirterek, "Türkiye'ye sadece iyi bir yatırım fırsatı için gelmiyorlar, iyi bir yaşam alternatifi için de geliyorlar. Seçim sonrası belirsizliklerin kalkması, duyulan güveni pekiştirdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL