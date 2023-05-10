Seçim öncesi elektrik şebekesinde bakımlar yapıldı, tüm tedbirler alındı

Türkiye, hafta sonu düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne hazırlanırken seçim sürecinde kullanılacak önemli bina ve tesislerin elektrik alt yapısında gerekli bakımlar yapıldı, tedbirler devreye alındı.

Enerjisa Şebeke ve Sistem İşletme Direktörü Nuri Osman Çalışkan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi elektrik altyapısında yaptıkları bakım ve aldıkları tedbirleri AA muhabirine anlattı.

Enerjisa çatısı altında Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) olarak 3 bölgede toplam 14 ilde faaliyet gösterdiklerini belirten Çalışkan, "Seçimlerin elektrikte kesintisiz ve güvenilir olarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Seçim günü 24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımız sahada ve hazır olacak. Toplamda 7 bin 700 kişi ve 2 bin 800 araçla seçim günü sahalarda ve nöbet yerlerinde bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, Türkiye genelinde 20 milyonun üzerindeki nüfusa hizmet verdiklerini kaydederek, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla gerekli iletişimi sağladık, kendileriyle koordinasyon halinde belirlenen 3 dağıtım bölgemizde 544 noktada gerekli tedbirleri aldık. Buralarda bakımlarımızı tamamladık, gerekli olan bakımları yaptıktan sonra aynı zamanda buraları SCADA (Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme) sistemi ile uzaktan kontrol edebiliyoruz. SCADA'ların çalışıp çalışmadığına yönelik en son elektronik testlerini tamamladık." diye konuştu.

YSK'nın belirlediği il seçim kurulları, oy toplama merkezleri, parti genel merkezleri ve gümrükler, havaalanları gibi noktalarda da gerekli ilave tedbirleri aldıklarını dile getiren Çalışkan, "Emniyet Genel Müdürlüğüyle iletişim halindeyiz. Onlar da bize kolluk kuvveti olarak destek verecekler çünkü bu merkezleri besleyen, dağıtım merkezlerimiz, indirici merkezler ile trafo binalarımızda da bu tür tedbirleri de kendilerinin desteğiyle alıyoruz." dedi.

Dağıtım bölgesinde 1000'e yakın jeneratör, şebekede sürekliliği sağlayacak

Çalışkan, elektrik şebekesinde sürekliliği sağlamak için çeşitli kapasitelerde yaklaşık 1000 jeneratör temin ettiklerinin altını çizerek, bu jeneratörlerle seçimin elektrik şebekesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşmesi için çalışacaklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki elektrik altyapısında yaptıkları çalışmalara da değinen Çalışkan, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de şebekelerin sorunsuz çalışabilmesi için buradaki konteynerlere enerji beslemelerini sağladıklarını söyledi.

Olağan dışı durumlarda Mobil SCADA merkezi devreye girecek

Çalışkan, binalardaki SCADA merkezlerinin olağan dışı nedenlerden etkilenmeleri durumunda Mobil SCADA Kontrol Merkezi'ni kullanacaklarını ifade etti.

Bir otobüs içine kurulan SCADA kontrol merkezinin dünyada ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayan Çalışkan, binaların afet veya olağan dışı nedenlerden etkilenmeleri durumunda mobil merkezle şebekenin tamamını izleyebileceklerini ve yönetebileceklerini dile getirdi.

Arızalara sahadan canlı bağlantıyla müdahale ediliyor

Arızaya sahadaki ekiplerle canlı görüntü üzerinden müdahale edilmesini sağlayan "Görüntülü Teyit Sistemi"ne de değinen Çalışkan, seçim ya da afet durumlarında, sahadaki ekiplerin yaptıkları bakımları ekrandan canlı olarak izleyebildiklerini aktardı.

Söz konusu sistemle seçim zamanında sahada bulunan ekiplerin de canlı olarak izlenebileceğini aktaran Çalışkan, "Bu cihazlar her çalışan personelde bulunuyor. Şu anda ekiplerimizdeki arkadaşlarda bu cihazlardan 5 bin 500 tane mevcut." dedi.