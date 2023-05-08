Seçim güvenliği için elektrik sektöründe hazırlıklar tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimde kullanılacak kritik binalarda elektrikle ilgili altyapı ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimde kullanılacak kritik binalarda elektrikle ilgili altyapı ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Dönmez, video konferans yoluyla katıldığı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen 3. Elektrik Dağıtım Sektörü Buluşması'nda elektrik dağıtım alanındaki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

14 Mayıs'ta tüm seçmenlerin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dönmez, "Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı." diye konuştu.

Dönmez, kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin kontrollerinin tamamlandığını ve envantere kayıtlı jeneratörlerin belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemlerinin bitirildiğini dile getirerek, "Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık mobil telsiz sistemi ve uydu telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji verilerini de düzenli şekilde takip ettiklerini ve öngörülen bütün risklere yönelik eylem planları hazırladıklarını aktaran Dönmez, "Seçimin güven içinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini de tamamlayacağız." dedi.

Elektrik Arıza İhbar uygulamasıyla arızalar kısa sürede çözülecek

Bakan Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından hizmete sunulan "Elektrik Arıza İhbar" uygulamasıyla vatandaşların elektrik arızalarına ilişkin ihbarlarını kolay bir şekilde iletebileceklerini belirterek, "Güncellenen uygulamamızla birlikte vatandaşlarımız aydınlatma arızaları dışında, elektrik kesintisini, elektrik arıza ihbarlarını, ihbar, takip, sorgulama, abone ve tesisat ekleme gibi işlemleri de artık bu uygulama üzerinden yapabilecek." dedi.

Muhtarlara yönelik "WhatsApp İhbar Hattı" tanımlandığını ve özel hatlar sağlandığını kaydeden Dönmez, "Çağrı merkezlerine erişimde öncelikli olmalarına ilişkin yazılım tamamlandık. Önümüzdeki dönemde yine aynı anlayışla vatandaş odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin her noktasına kesintisiz, verimli ve kaliteli ulaşması anlayışıyla elektrik şebeke yatırımlarının artırılmasına önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2022 yılında yapılan 23,7 milyar liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımının yaklaşık yarısı kırsal bölgelere yapıldı. Bu yatırımla kırsal bölgelerdeki elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi, iyileştirilmesi, enerji talepleri ile birlikte genel aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. Kırsal bölgelerde tedarik sürekliliği ile teknik kalitenin mevzuatta belirtilen seviyelere ulaşması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her geçen yıl bu oranın artırılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine aynı anlayışla bütün dağıtım şirketlerinin vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceğine canı gönülden inanıyorum."