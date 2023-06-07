Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen: 'Modern perakendeye dönüşmek isteyen bütün esnafımıza kapımız açık'

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, iş ortakları ve esnafla bir araya geldiği Trabzon'daki toplantıda, modern perakendeye dönüşmek isteyen bütün esnafa kapılarının açık olduğunu belirtti. Seç Market'in tamamen esnafın bir araya geldiği bir iş modeli olduğunu vurgulayan Sekmen, her esnafın kendi işletmesinin sahibi olduğu bir bayilik modeli sunduklarını söyledi.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, "Ülkemizde 50 metrekarenin üzerinde 60 bine yakın bakkal, market olduğunu düşünüyoruz. Bunların içerisinden modern perakendeye dönüşmek isteyen, rekabette güçlenmek isteyen bütün esnafımıza kapımız açık." dedi.

Sekmen, ??????? Trabzon'da bir otelde düzenlenen toplantıda, iş ortakları ve esnafla bir araya geldi.

Altan Sekmen, 81 ilde 2 bin 500'ün üzerinde Seç Market noktasıyla faaliyete devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı bir büyüme içerisindeyiz ve bunu devam ettireceğiz. "Ülkemizde 50 metrekarenin üzerinde 60 bine yakın bakkal, market olduğunu düşünüyoruz. Bunların içerisinden modern perakendeye dönüşmek isteyen, rekabette güçlenmek isteyen bütün esnafımıza kapımız açık. Dolayısıyla bizim planımız Seç Market ekosistemine uyan bütün esnafımızı bir araya getirerek büyük bir esnaf ekosistemi oluşturmak. Bunu da ülkemizin 81 ilinde yaygınlığı devam ettirerek sürdüreceğiz."

Seç Market'in zincir mağaza değil, tamamen esnafın bir araya geldiği bir iş modeli olduğuna değinen Sekmen, yoğun perakende rekabeti içerisinde rekabette zorlanan esnafa güç veren, her esnafın kendi işletmesinin sahibi olduğu bir bayilik modeli olduğunu söyledi.

Sekmen, yoğun perakende ortamının son 20 yılda, küçük esnafın zorlanmasına ve rekabette geri kalmasına neden olduğunu ifade ederek, Seç Market'in bu noktada devreye girdiğini aktardı.

Seç Market'in, vizyonuyla geleneksel esnafı modern bir perakendeci esnafına dönüştüren iş modeli olduğunu dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken her esnaf kendi işinin sahibi olmaya devam ediyor. Seç Market'in Türkiye'nin 81 ilinde bilinen kurumsal kimliğine kavuşuyor. Seç Market'in kendisine sağladığı Yıldız Holding'in büyük satın alma gücünden yararlanma imkanına kavuşuyor. Markamız, yine esnafımıza 5 binin üzerinde ulusal markalı ve özel markalı ürün tedarik ediyor. Esnafımızı dijitalleştiriyor. Bunlarla beraber Türkiye çapında sosyal medyada, geleneksel medyada, TV kanallarında reklamını sağlıyor. Dolayısıyla pazarlamasına destek vermiş oluyor. Bütün bunların yanında Seç Market'e katılmak isteyen esnafımıza saha ekiplerimiz düzenli ziyaretlerle bilgi birikimlerimizi aktarıyorlar. Dolayısıyla 'Rekabette nasıl öne geçerler, nasıl müşterilerini mutlu derler?' konularında destek vermeye devam ediyor."

Program, slayt gösterilerinin ardından gerçekleşen soru cevap bölümüyle sona erdi.