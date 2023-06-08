Seç Market, Esnaf Dostu İş Modeliyle Esnaf Kültürünü Modern Perakendeciliğe Dönüştürüyor

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, esnaf kültürünü modern perakendeciliğe dönüştürmeyi hedefliyor. Seç Market, 'Bölgesel Road Show' etkinliğinin 2023 yılı buluşmasını Erzurum'da iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdi. Genel Müdür Altan Sekmen, esnafları modern bir perakendeciye dönüştüreceklerini belirterek, bunu yapmak üzere de 'esnaf dostu iş modeli'ni, 2020 yılında ortaya çıkardıkları vizyonla hareket ettiklerini dile getirdi.

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, hayata geçirdiği "esnaf dostu iş modeli" ile esnaf kültürünü modern perakendeciliğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Seç Market, "Bölgesel Road Show" etkinliğinin 2023 yılı buluşmasını Erzurum'da iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel Müdür Altan Sekmen, Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağılığı diledi.

Seç Market'in, esnafları rekabette güçlendirmeye ve rekabette "ben de varım" demeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sekmen, "Bugün itibarıyla 81 ilimizde 2 bin 500'ün üzerinde 'Seç Market' noktası faaliyet gösteriyor. Modern perakende, tüketicinin ürünlere daha hızlı erişmesi, daha uygun fiyatlarla kaliteli şekilde erişmesinde önemli avantajlar sağlıyor. Geleneksel esnafın bu modern mağazalarla mevcut şartlarda rekabet etmesi çok zor. Esnafımızı dönüştürmek lazım. Yani bir gerçek var. Modern perakende büyüyecek, büyümeye devam edecek." diye konuştu.

Sekmen, esnafları modern bir perakendeciye dönüştüreceklerini belirterek, bunu yapmak üzere de "esnaf dostu iş modeli"ni, 2020 yılında ortaya çıkardıkları vizyonla hareket ettiklerini dile getirdi.

Bu modelin esnafa ve yerel ekonomiye sağladığı katkıdan bahseden Sekmen, şunları kaydetti:

"Seç Market için esnaflık kesinlikle önemli, bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Esnafa gerçekten destek olma, esnafı kalkındırma amacıyla yola çıktık. Seç Market olarak amacımız tamamen esnaf kültürünü modern perakendeciliğe dönüştürmek. Bunu dönüştürürken de esnafımızın mağazasına gelen müşteriler, oradan nasıl mutlu ayrılır, nasıl alışverişini mutlu şekilde yapar ve ayrılırı geliştirmek. Dolayısıyla beraberce bu amaçla çalışıyoruz. Evet Seç Market bir bayilik modeli. Esnaf çok önemli ve esnaf kendi işinin patronu olarak işine devam ediyor. Dolayısıyla esnaf, kendi işinin patronu olarak Seç Market tabelası altında işini yapmaya devam ediyor."