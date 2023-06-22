Seç Market, esnaf dostu iş modelini anlattı

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market'in, "esnaf dostu iş modeli"ni anlatmak üzere iş ortaklarıyla bir araya geldiği "2023 Yılı Bölgesel Road Show" toplantısı Gaziantep'te yapıldı.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, kentteki bir otelde düzenlenen programda, dünyada perakende sisteminin geliştiğini Türkiye'nin de bunu takip ettiğini söyledi.

Geleneksel esnafın kan kaybettiğini anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Amacımız esnafı geliştirmek, rekabette güçlendirmek. Seç Market ne sağlıyor da bu dönüşüm oluyor diye bakacak olursak aslında şunu söyleyebilirim, esnaf kültürünü her zaman muhafaza edeceğiz. Bakın o bizim için en öncelikli konudur. Esnaf kültürünü muhafaza ederken modern marketçiliğin, modern perakendenin gereklerini bununla buluşturup mağazalarımıza gelen müşterilere bir alışveriş deneyimi sunmak istiyoruz. Yani ana amaç bu. Seç Market bunu sağlayacak."

Esnafı kalkındırmayı hedeflediklerini dile getiren Sekmen, son 2 yılda yaklaşık 80 ilde 800'e yakın Seç Market bayisini ziyaret ettiğini bildirdi.

Sekmen, "Esnafımızı, müşterilerini gözlemlediğimde o esnaf kültürünün yavaş yavaş burada var olduğunu gördüm. Bunu hep beraber geliştirebiliriz, bu önemli bir konu. Yani ticarete de etkisi var mutlaka. Biz ülkede komşumuzla sohbet etmeyi, işte bakkal amcanın çayını içmeyi veya çikolatasını almayı severiz. Bunu yaşatmak ve tekrar geliştirmek anlamında önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.