Seç Market, Bölgesel Road Show etkinliğini Antalya'da gerçekleştirdi

Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, "Bölgesel Road Show" etkinliğinin 2023 yılı buluşmasını Antalya'da iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Şirketin esnaf dostu iş modelini anlattığı "2023 Yılı Bölgesel Road Show"un üçüncü buluşması, Antalya'daki bir otelde düzenlendi.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Seç Market iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladığı katkıyı anlattı.

Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre katkı sunduklarını belirten Sekmen, Antalya'da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Sekmen, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak rekabetin çok yoğun olduğu perakende pazarında esnafı destekleyen iş modeliyle öne çıktıklarını söyledi.

Amaçlarının geleneksel esnafı, yoğun rekabet ortamında güçlendirmek olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Seç Market olarak, bu rekabette zorlanan, tek başına büyük bir satın alma gücü oluşturamayan, tek başına pazarlama yapamayan, altyapı kuramayan, özel markalı ürünü olmayan esnafımızı Seç Market'in ekosisteminde bir araya getiriyoruz. Yıldız Holding'in perakende pazarlama, dijitalleşme konusundaki büyük bilgi birikiminden faydalandırıyoruz. Esnafımızı büyük bir satın alma gücünün parçası yapıyoruz."

Sekmen, mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla 5 bin kişiyi aşan ekosisteme sahip Seç Market'in iş ortakları arasında yüzde 10'u aşan oranda kadın girişimci bulunduğuna dikkati çekti.

Seç Market iş modelinde, iş ortaklarının kendi işinin sahibi olmaya ve "mahalleden biri" kalmaya devam ettiğini aktaran Sekmen, Seç Market'e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek verildiğini, operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulduğunu sözlerine ekledi.