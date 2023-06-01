Seç Market, Antalya'da potansiyel iş ortaklarıyla buluştu

Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Antalya'da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre değer kattığını belirterek, 2023 yılında hedeflerinin ilk olarak 3 bin sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.

Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Antalya'da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre değer kattığını belirterek, 2023 yılında hedeflerinin ilk olarak 3 bin sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.

Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren iş modeliyle öne çıkan Seç Market, Antalya'da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Seç Market iş modeli tüm paydaşlarına avantaj sağlıyor

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, esnafa ve müşterilerine sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırırken ülke ekonomisine de katkı sunuyor. Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olan Seç Market'in iş ortakları arasında yüzde 10'u aşan oranda kadın girişimci de bulunuyor. Ekseriyeti aile işletmesi olan Seç Marketlerde önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışıyor veya istihdam ediliyor. Bu yönüyle Seç Market, kadın girişimciliği ve istihdamına da destek veriyor.

Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar

Seç Market iş modelinde, Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve "mahalleden biri" kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor; mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market'in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor. İş birliği çerçevesinde; Seç Market'e dönüşen esnafa mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek veriliyor; operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor.

"Seç Market bir esnaf ekosistemidir"

Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre değer kattığını belirtti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seç market bir esnaf ekosistemidir. Ülkemizde yoğun perakende ortamında rekabette zorlanan ve kendi işini büyütmekte zorlanan esnaflarımızı bir araya toplayarak beraber Yıldız Holding'in bilgi birikiminden faydalandırıyoruz. Seç Market'in amacı esnaflarımızı modern bir perakendeye dönüştürmektir."

"2023 yılı içerisinde bizim önce 3 bin rakamına ulaşmamız gerekiyor"

Bayilerde herkesin kendi işinin patronu olduğunu belirten Sekmen, "Biz bir mağaza işletmiyoruz, herkes kendi işini gerçekleştiriyor. Antalya'da şu anda 100'ün üzerinde bayi var. Bugün itibariyle bayilerimizin yüzde 10'u kadın girişimciler tarafından işletiliyor. Kimisi ailesi ile beraber kimisi de kendi başına işletiyor. Biz eğitim programlarımız ile kadın girişimci sayısını artırmak istiyoruz. Bayi olmak için herhangi bir bedel ödenmesine gerek yok. 50 metrekare alan olması lazım. 5 bin üzerinde ürün çeşidimiz var. Esnaflarımız isterse kendi istedikleri markaları da tedarik edebilir. Ülkemizde 50-60 binin üzerinde market var, bunların tamamını dönüştürebiliriz. 2023 yılı içerisinde bizim önce 3 bin rakamına ulaşmamız gerekiyor. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA