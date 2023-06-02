Seç Market, Antalya'da iş ortaklarıyla buluştu

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Antalya'da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya gelerek geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan iş modelini anlattı. Sekmen, küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, kadın girişimciliği ve yerel üreticilere de destek verdiklerini belirtti.

Seç Market, Antalya'da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, toplantıda geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle buluşturan iş modelini, esnafa ve yerel ekonomiye sağladıkları katkıyı anlattı.

Toplantıda katılımcıların sorularını yanıtlayarak Altan Sekmen, Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektördeki konumlarına ilişkin bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK VERİLİYOR

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getirdiklerini aktaran Sekmen, esnafa ve müşterilere avantajlar sağlayarak, Türkiye genelindeki mağaza sayısını hızla artırdıklarını ifade etti.

Mağaza sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte 5 bin kişiyi aşan bir ekosisteme sahip olduklarını belirten Sekmen, iş ortakları arasında yüzde 10'u aşan oranda kadın girişimcinin de bulunduğunu dile getirdi.

Çoğunluğu aile işletmesi olan şirkette, önemli sayıda kadın da ailesiyle beraber çalışdığını vurgulayan Sekmen, bu yönüyle kadın girişimciliği ve istihdamına da destek verdiklerini söyledi.

YEREL ÜRETİCİLERE KATKI SAĞLIYOR

İş modelleriyle ilgili olarak Sekmen, "Seç iş ortakları kendi işinin sahibi olmaya ve 'mahalleden biri' kalmaya devam ediyor. Bayi sahipleri aynı zamanda kurumsal bir yapının parçası oluyor, mağazalarını modern bir görünüme ve işleyişe kavuşturuyorlar. İş ortakları Seç Market'in tedarik gücü sayesinde ürünlerini uygun fiyatlarla, hızlı ve kolay bir şekilde temin ederek sektördeki rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. İsterlerse raflarında bulundukları bölgenin yöresel ürünlerine de yer vererek yerel üreticilerin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunuyorlar. Kurumsal ve güvenilir bir kimlik, modern görünüm ve uygun fiyatlar müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sekmen, iş birliği kapsamında Seç Market'e dönüşen esnafa, mağaza içi yerleşim ve raf dizilimi, dijital altyapı, sosyal medya iletişimi gibi alanlarda destek verilirken, operasyon ve finans yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri de verildiğini belirtti.