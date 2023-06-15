Seç Market, Ankara'da potansiyel iş ortaklarıyla buluştu

Perakende sektöründe esnafı destekleyip güçlendiren is modeliyle öne çıkan Seç Market, Ankara'da potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Perakende sektöründe esnafı rekabette güçlendiren is modeliyle öne çıkan Seç Market, Ankara'da halihazırda kendi işletmesi olan veya bu alanda yatırım yapmak isteyen potansiyel iş ortaklarıyla buluştu. Toplantıya katılan Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, katılımcıların sorularını yanıtlayarak Seç Market'in bugün Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşan mağaza sayısıyla sektöre kattığı değerle ilgili bilgi verdi. Sekmen, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da küçük esnafı rekabette güçlendirirken yerel ekonomiye de katkı verme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

"Esnaf kendi işini geliştiriyor, müşteri kazandırıyor"

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Seç Market modeli ile Yıldız Holdingin birikimlerini esnafa aktardıklarını ifade ederek, "Bunlardan bir tanesi satın alma gücü. Seç Market ekosistemine dahil olan marketlerimize buradan ürün tedarik etme fırsatı tanıyoruz. Tek başına yapamayacağı bir şey. Şirket pazarlama faaliyetleriyle her esnafımız aslında dükkanın reklamını yapıyor. Seç Market dijital alt yapısıyla esnaflarımıza bir sürü imkan tanıyor. Seç Market, esnafımızın dönüşümüne destek olan, imkan kılan bir iş modeli. Bugün itibariyle 81 ildeki 2 bin 500'ün üzerindeki Seç Market mağazasının hepsinin bir sahibi var. Patronu işinin başından. Dolayısıyla buna zincir mağaza denilmez. Biz, kurumsal bir kimlik altında bir araya gelen ekosistemiz. Herkes kendi işini devam ettiriyor. Böyle bakınca kazan kazan modelinden bahsedebiliriz. Esnaf kendi işini geliştiriyor, müşteri kazandırıyor" dedi. - ANKARA