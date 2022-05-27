Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor - Haberler

Bulgaristan'ın gümrük kapısında yaptığı değişiklikler nedeniyle günlerdir Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bekleyen tır şoförleri, taşıdıkları yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndaki gıda laboratuvarlarıyla ilgili yeni planlamalar, ihracat sektöründe krize dönüştü. Yüklerini Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek üzere yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'da laboratuvar işlemlerinin kısıtlı sürdürülmesi nedeniyle yaklaşık 4 gündür Kapıkule Gümrük Kapısı'nın yanındaki tır parkında bekliyor. Tırlarında yüklü yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlatan tır şoförleri, işlemlerin hızlandırılması için destek çağrısında bulundu.

Tır şoförü İsmail Özenen, "Bulgaristan laboratuvarında yapılan planlamalar nedeniyle Avrupa ülkelerine geçişlerimiz aksadı. 62 saattir Kapıkule'de bekliyorum. 95 saat kuyruk bekleyen, ardından da işlemleri tamamlanıp giden arkadaşlarımız oldu" dedi.

Bir başka tır şoförü Hasan Akkoç da, "Türkiye'den yüklenen meyve ve sebzelerin 4 gün içinde Avrupa ülkelerine teslim edilmesi gerekiyor. Eğer teslimat gecikirse ürünlerde bozulmalar olabiliyor. Ürünlerde bozulma olunca firma bu kez anlaşılan fiyatı yarıya indiriyor, hepimiz zarar ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tır şoförü Hakan Kurtoğlu, "Bulgaristan Gümrük Kapısı bizim için yetersiz. Kapıkule'den çıkışlar yapılsa da Bulgaristan gişelerinde daralma ve sıkışma var. Alternatif sınır kapılarının açılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tır şoförü Talip Yardım, çıkış yapmak için saatlerdir beklediğini, arkadaşlarının ise 90 saat bekledikten sonra hareket ettiğini söyledi. Tır şoförü Sezgin Küçükkaraca da, şu an sıkıntılı bir süreç yaşandığını vurguladı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi