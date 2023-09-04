Schroders, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na odaklandı

Schroders'in Çin İşlerinden Sorumlu Başkanı Sebastian Wood, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nı (CIFTIS) bölgedeki iddialı planları için sıçrama tahtası olarak tanımladı. Şirket, Çin pazarına yönelik hedeflerini fuarın odak noktası olarak belirledi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) sırasında fuarın maskotu Fuyan'la poz veren çocuk, 2 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Lingyi/Xinhua)

Wood, "Fuar bize bir platformun yanı sıra ağ kurma fırsatı sunuyor. Çin pazarına yönelik hedeflerimiz bu fuarda odak noktasında olacak" dedi.

LONDRA, 4 Eylül (Xinhua) -- İki asır önce Londra'da kurulan küresel varlık yönetim şirketi Schroders'in Çin İşlerinden Sorumlu Başkanı Sebastian Wood, 2023 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nı (CIFTIS) bölgedeki iddialı planları için sıçrama tahtası olarak tanımladı.

Wood kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Fuar bize bir platformun yanı sıra ağ kurma fırsatı sunuyor. Çin pazarına yönelik hedeflerimiz bu fuarda odak noktasında olacak" ifadesini kullandı.

38 ayrı bölgede güçlü küresel varlığı bulunan şirket, Çin'i heyecan verici bir büyüme alanı olarak görüyor. Wood, "Fuarda özellikle öne çıkarmak istediğimiz konu, Schroders'in Haziran ayında Çin'de kamu fonları işi yapmak için ruhsat almış olması. Bu konuda çok heyecanlıyız" dedi.

Wood, "Avrupa, Ortadoğu, ABD ve Latin Amerika'da da önemli faaliyetlerimiz var ancak Asya Pasifik dünyadaki en büyük bileşenlerden biri ve elbette Çin de bunun büyük bir parçası. Çin, yatırım piyasalarını hızla modernleştiriyor ve geliştiriyor" diye konuştu.

Çin'in finansal hizmetlerinin uluslararası katılıma giderek daha fazla açıldığını belirten yetkili, "Schroders, Çin pazarında faaliyet göstermek için bu yeni özgürlüklerden yararlanan ilk küresel varlık yöneticilerinden biri" ifadesini kullandı.

Yetkili, "Bunu Çin pazarına yönelik uzun vadeli stratejik taahhüdümüz olarak görüyoruz. Hizmetlerimizin Çin'deki büyük finans kuruluşları ve aracı kuruluşlardan bireysel müşterilere kadar geniş bir müşteri yelpazesine ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Wood, 2-6 Eylül tarihleri arasında Beijing'de düzenlenen fuarın, Çin'in sermaye piyasalarında yapılmakta olan reformları birlikte değerlendirmek adına Schroders için iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Yetkili, "CIFTIS'in, Schroders gibi küresel finansal hizmet veren firmalar için mükemmel bir platform olacağını düşünüyorum" dedi.