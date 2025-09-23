Schneider Electric ve NVIDIA'dan Yapay Zeka Tabanlı Yeni Altyapılar

Schneider Electric, NVIDIA işbirliğiyle yapay zeka tabanlı altyapıların kurulumu ve yönetimini kolaylaştıran yeni referans tasarımlarını duyurdu.

Şirrketten yapılan açıklamaya göre, ilk tasarım, Motivair by Schneider Electric sıvı soğutma teknolojileriyle birlikte entegre güç yönetimi ve sıvı soğutma kontrol sistemleri için sektörde ilk kez kritik bir çerçeve sunuyor. Tasarım, aynı zamanda NVIDIA'nın yapay zeka fabrika operasyonları ve orkestrasyon yazılımı Mission Control ile uyumlu çalışıyor.

Yeni çözüm, Schneider Electric'in NVIDIA Grace Blackwell sistemlerine yönelik veri merkezi referans tasarımlarıyla da entegre edilebiliyor. Böylece operatörler, güç ve soğutma süreçlerinde tam kontrol sağlarken hızlandırılmış bilgi işlem alanındaki gelişmeleri yakından takip edebiliyor.

İkinci referans tasarım ise NVIDIA GB300 NVL72 kabinlerine sahip yapay zeka fabrikalarının kurulumu için geliştirildi. Tek bir veri salonunda kabin başına 142 kilovata kadar güç tüketimini destekleyen tasarım, Blackwell Ultra mimarisi için çerçeve sunuyor.

Veri merkezi altyapısında yeni standartlar

Tasarım, tesis gücü, tesis soğutması, bilgi teknolojileri alanı ve yaşam döngüsü yazılımı olmak üzere dört başlık altında ayrıntılar içeriyor. Ayrıca hem Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) hem de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarına uygun konfigürasyonlarla sunuluyor.

Yapay zeka çözümlerinin hızla gelişmesiyle birlikte veri merkezi operatörleri, yüksek yoğunluklu GPU kümelerinin hız ve kurulum zorluklarını aşmak için bu tür referans çerçevelere yöneliyor. Schneider Electric de doğrulanmış fiziksel altyapı tasarımlarıyla operatörlere, yeni nesil güç ve sıvı soğutma sistemlerini hızla devreye alma olanağı sağlıyor.

"Veri merkezi operatörlerinin yapay zekaya yönelik artan talebe ayak uydurmasını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Jim Simonelli, Schneider Electric'in yeni referans tasarımlarıyla gelişmiş yapay zeka altyapılarının tasarlanması, kurulması ve işletilmesi sürecini kolaylaştırdığını belirtti.

Simonelli, "Entegre güç yönetimi ve sıvı soğutma kontrollerini içeren en son referans tasarımlarımız, geleceğe hazır, ölçeklenebilir ve gerçek dünya uygulamaları için NVIDIA ile birlikte geliştirilmiştir. Bu sayede veri merkezi operatörlerinin yapay zekaya yönelik artan talebe ayak uydurmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

NVIDIA Veri Merkezi Mühendisliği Direktörü Scott Wallace de güç, soğutma ve operasyonlar alanındaki entegre zekanın veri merkezi mimarilerini yeniden tanımlayacağı yeni bir hızlandırılmış bilgi işlem çağına girdiklerini kaydetti.

Schneider Electric'in en son kontrol referans tasarımıyla kritik altyapı verilerini NVIDIA Mission Control'e bağladığını aktaran Wallace, "Böylece yapay zeka fabrikası dijital ikizlerini mümkün kılan ve operatörleri gelişmiş, hızlandırılmış bilgi işlem altyapısını optimize etmeleri için güçlendiren, titizlikle doğrulanmış bir plan sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.???????