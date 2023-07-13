Schneider Electric, TIME100 En Etkili Şirketler listesinde yer aldı

Schneider Electric, dünyanın sürdürülebilir geleceğine sunduğu katkı dolayısıyla TIME100 En Etkili Şirketler listesinde gösterildi. Şirket, enerji yönetimi alanında çalışarak büyük şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı oluyor.

Schneider Electric, dünyanın sürdürülebilir geleceğine sunduğu katkı dolayısıyla TIME100 En Etkili Şirketler listesinde gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, uluslararası çapta prestijli yayın kuruluşu TIME'ın geleceği şekillendiren şirketleri belirlediği TIME100 En Etkili Şirketler listesinde yer aldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen liste kapsamında TIME, kendi sektörlerinden en güçlü adayları belirledi ve uluslararası çapta araştırmaya katkı sağlayan uzmanlar ve muhabirlerden oluşan bir ağın bu şirketler kapsamında görüşlerini derledi. Ardından TIME editörleri her bir adayı etki, yenilik, tutku ve başarı gibi temel faktörlere göre değerlendirdi. Böylece, geleceğe yönelik sorumluluk alan ve dünya için fayda sağlayan 100 öncü kurumdan oluşan liste oluşturuldu.

TIME100 En Etkili Şirketler listesinde gösterilen Schneider Electric, enerji yönetimi alanında Fortune 500'de yer alan şirketlerin yüzde 40'ı ile çalışarak büyük şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Wilhite, sürdürülebilirliğin işlerinin temelini oluşturduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yenilikçi ürün ve çözümlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici bir rol üstleniyoruz. Yazılım ve hizmet sağlayıcı şirketlere yaptığımız yatırımlar ve satın almalarla, 2025 yılına kadar müşterilerimizin operasyonlarında 800 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlama hedefine ulaşmalarına destek oluyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın takdir edilmesi ve TIME100 En Etkili Şirketler listesinde yer almak tüm Schneider Electric topluluğu için büyük bir gurur ve mutluluktur."

TIME İcra Kurulu Başkanı Jessica Sibley de TIME100 En Etkili Şirketler listesinin şirketlerin değişim için bir aracı olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Sibley, "Bu liste yapay zekadan modaya çok çeşitli sektörleri temsil eden ve dünyayı şekillendiren yenilikçi şirketleri ve vizyoner liderleri görünür kılıyor." açıklamasında bulundu.