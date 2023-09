Schneider Electric, TCXA Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 3 ödül kazandı

Schneider Electric, müşterilerini önceliklendiren çalışmalarıyla TCXA Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 2 altın ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, TCXA Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde bu alana sunduğu katkıları ve başarılı çalışmaları ile 3 ödül kazandı. Schneider Electric Türkiye, bu ödüllerle müşteri odaklı yaklaşımını ve sürekli gelişime dayanan hizmet kalitesini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Schneider Electric, müşteri deneyimini geliştirmek ve iyileştirmek için müşteri görüşleri ve geri bildirimlerini en iyi şekilde kullanma konusundaki çalışmalarıyla "Best Use Of Customer Insight And Feedback" kategorisinde altın ödül kazandı. Müşteri geri bildirimlerini dinlemek ve bu bilgileri iş süreçlerine entegre etmek, şirketin müşterilerine daha iyi hizmet sunma taahhüdünün bir yansıması olmaya devam ediyor.

Kriz döneminde müşteri deneyimi kategorisinde altın ödül

Schneider Electric, zorlu kriz dönemlerinde dahi müşterilerine üstün bir deneyim sunma konusundaki olağanüstü çabaları sayesinde "Customer Experıence in the Crisis" kategorisinde Altın Ödüle layık görüldü. Kriz anlarında müşteri memnuniyetini korumak ve artırmak üzere yürüttüğü çalışmalar, şirketin müşterilere karşı taşıdığı sorumluluğu gözler önüne seriyor.

Şirket, büyük bir organizasyon olarak müşteri odaklı bir kültürün sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki çabaları ile de "Customer-Centric Culture Over 5.000 Employees" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Schneider Electric, her durumda müşteri memnuniyetini odağına alan bir iş kültürü oluşturmayı başararak, bu ödüllerle müşteri odaklı yaklaşımının ve yüksek kalitedeki hizmetinin başarısını bir kez daha görünür kılıyor.