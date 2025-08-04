Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Programında Önemli Başarılar Elde Etti

Schneider Electric, Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) programının 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu sonuçlar şirketin 2021-2025 SSI programının son döneminde büyük önem taşıyor. Programın bitimine altı ay kala Schneider Electric, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) hedefleri doğrultusunda ölçülebilir, kapsayıcı ve dönüştürücü ilerleme kaydetme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Şirketin SSI puanı bu çeyrekte 10 üzerinden 8,06'ya ulaşarak temel sürdürülebilirlik alanlarındaki istikrarlı ivmeyi yansıttı.

Schneider Electric, yılın ikinci çeyreğinde TIME ve Statista tarafından üst üste ikinci kez "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçildi. Bu başarı, şirketin Corporate Knights tarafından Avrupa'nın En Sürdürülebilir Kurumu olarak gösterilmesinin ardından gelerek sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini pekiştirdi. Ödüllerin ötesinde şirket, kapsayıcı enerji dönüşümü ve gençlerin güçlendirilmesi taahhüdünün temel taşlarından biri olan enerji yönetimi alanında 1 milyon kişiyi eğitme hedefini aştı.

Dünya Gençlik Becerileri Günü 2025 (WYSD) ile aynı döneme denk gelen bu kilometre taşı, 60'tan fazla ülkede aktif olan Gençlik Eğitim ve Girişimcilik Programı tarafından desteklenirken, yetersiz hizmet alan toplulukları enerji dönüşümüne katılabilmeleri için teknik ve girişimcilik becerileriyle donatıyor.

Temel sürdürülebilirlikte istikrarlı ilerleme

Müşterileri için 2018'den bu yana 734 milyon ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlanırken, böylece 700 milyon tonluk kilometre taşı aşıldı. Schneider Electric'in ilk 1000 tedarikçisinin operasyonel karbondioksit emisyonları yüzde 48 azaltıldı ve yıl sonu hedefine sadece iki puan kaldı. İnsana Yakışır İş Programı, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 79'luk bir kapsama oranına ulaşarak geçen yıla göre 39 puanlık bir artış gösterdi. Bu durum, özellikle Orta Doğu ve Doğu Asya & Japonya'daki çalışma koşullarında ve uyumlulukta gelişim gösteriyor.

Programın küresel erişimini ve etkisini gösteren güncel girişimler, şöyle sıralandı:

"Bangladeş, Cox's Bazar'da topluluklar, güneş enerjisi onarımı ve e-atık geri dönüşümü konularında eğitmek için dijital ikiz teknolojisi kullanılıyor. Conserve My Planet programı, Hindistan, Kenya, Vietnam ve Tayland'daki öğrencileri uygulamalı sürdürülebilirlik projeleriyle teşvik ediyor. Brezilya'da, mobil eğitim stantları aracılığıyla cezaevindeki gençlere yenilenebilir enerji eğitimi verilerek topluma yeniden kazandırılmaları ve suç tekrarı oranlarının düşürülmesi destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkanı Esther Finidori, eğitimin uzun vadeli dönüşümün en güçlü itici güçlerinden biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Finidori, "Enerji yönetimi alanında 1 milyondan fazla kişiyi eğitmiş olmak gurur verici bir an ve amaç eylemle buluştuğunda nelerin mümkün olduğunu hatırlatıyor. 2021-2025 Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi programımızın bitmesine altı ay kala önceliğimiz net. Kararlılıkla hızlanmak ve kalıcı etki yaratmak." değerlendirmeinde bulundu.