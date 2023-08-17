Schneider Electric, sürdürülebilirlik hedefinde önemli bir gelişme kaydetti

Schneider Electric, ilk altı ayda 6 puan olan yıl sonu hedefinde 5,28 puanla önemli bir gelişme elde etti. Şirket, sürdürülebilirlik alanında güçlü taahhütleri doğrultusunda, yılın ilk 6 ayında elde ettiği başarılı sonuçları paylaştı. 2023'ün ikinci çeyreğinde şirket, 2021-2025 yıllarını kapsayan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) programında yarı dönemi tamamlamış oldu. Yeşil gelirlerindeki istikrarlı büyüme ve müşterilerinin CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik önemli çalışmaları da elde edilen bu gelişimde önemli bir rol oynadı.

Schneider Electric, ilk altı ayda 6 puan olan yıl sonu hedefinde 5,28 puanla önemli bir gelişme elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, sürdürülebilirlik alanında güçlü taahhütleri doğrultusunda, yılın ilk 6 ayında elde ettiği başarılı sonuçları paylaştı.

2023'ün ikinci çeyreğinde şirket, 2021-2025 yıllarını kapsayan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) programında yarı dönemi tamamlamış oldu. 11 küresel ve 200'e yakın yerel hedefi içeren bu program kapsamındaki ilerlemeyi her çeyrek dönemde paylaşan Schneider Electric, programın ilk 2,5 yılına, temiz ve güvenilir enerjiye erişim sağlamaya yönelik girişimlerinin önemli ölçüde genişletilmesi ile damgasını vurdu.

Yeşil gelirlerindeki istikrarlı büyüme ve müşterilerinin CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik önemli çalışmaları da elde edilen bu gelişimde önemli bir rol oynadı.

Bu süreçte Schneider Electric tedarik zincirinde yeni bir yapılanmaya imza attı ve sürdürülebilir ambalaj ve malzemeler alanında önemli bir gelişim sağladı. Böylece tedarikçilerinin operasyonları kaynaklı emisyonların azaltılmasında da güçlü sonuçlar elde etti. Bu kapsamda "insana yakışır iş" girişimini de başlatan Schneider Electric, kapsamlı sürdürülebilir değer zinciri çalışmalarını hızlandırmaya odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Strateji ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gwenaelle Avice-Huet, programın ilk yarısında elde ettikleri sürdürülebilirlik performansı ve sonuçlarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik etkisi girişimlerimizi kısa vadeli hızlı kazanımlar yerine, uzun soluklu dönüşüm yolculukları olarak tasarlıyor ve uyguluyoruz. Bu doğrultuda 5 yıllık programımızda önemli sonuçlar elde ettik ve ikinci yarı dönemde de başlattığımız pek çok girişimin ivme kazanacağına ve böylece bu sonuçları daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Bir etki şirketi olarak iklim ve toplum odağında çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek, bu seferberliğe herkesi dahil ederek dünyamızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dünya liderleri arasında

Verilen bilgiye göre, şirket, yılın ikinci çeyreğinde kararlılıkla uyguladığı sürdürülebilirlik çalışmaları neticesinde, 2023 yıl sonu hedefi olan 10 üzerinden 6 Sürdürülebilirlik Etkisi puana hızla yaklaşıyor. Şirketin yarıyıl puanı 5,28 olarak gerçekleşirken, bu dönemde bağımsız kurumlar tarafından sunulan ödüllerle de sürdürülebilirliğe olan güçlü etkisini kanıtladı.

Schneider Electric yılın ikinci çeyreğinde, enerji verimliliği ve döngüsellik odaklı fuar standı tasarımıyla iF Tasarım Ödülü'ne layık görüldü, aynı zamanda 8 yıl üst üste yer aldığı Gartner Tedarik Zinciri Listesi'nde bu yıl, "İlk 25"te 1. sırada gösterildi.

Yüksek bir kalite ve şeffaflıkla yürüttüğü ESG bilgilendirme ve raporlama çalışmaları kapsamında 2023 Şeffaflık Ödülleri'nde özel ödülle onurlandırılan Schneider Electric, çalışanlarına verdiği değer ve adil ücret politikasıyla da Fair Wage Network sertifikasını almaya hak kazandı.

Yılın ikinci çeyreğinde güçlü iş birlikleriyle de öne çıkan Schneider Electric, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık küresel konferansında, 2030'a kadar enerji verimliliği iyileştirme oranını iki katına çıkarmak için başlatılan Versailles 10x10 eylem planı kapsamında hükümetler ve üst yöneticilerle (CEO) iş ortaklığına imza attı.

Aynı zamanda, şirket hissedarlarının yüzde 97,67'si ilk "Say on Climate" önergesinde Schneider Electric'in dekarbonizasyon planını destekledi. Böylece şirket, geleceğe dair güçlü bir yol planı ile sürdürülebilirlik çalışmalarına hız katacak.