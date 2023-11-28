Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde yeni başkan yardımcısı atandı

Schneider Electric, Esin Gül'ü Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstriyel Otomasyon İş Geliştirme ve Dönüşüm Başkan Yardımcısı olarak atadığını duyurdu. Gül, bölgede endüstriyel otomasyonun stratejik dönüşümüne liderlik edecek ve çeşitli kritik alanlarda dönüşüm ve ilerlemeden sorumlu olacak.

Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstriyel Otomasyon İş Geliştirme ve Dönüşüm Başkan Yardımcılığı görevine Esin Gül getirildi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamada Gül'ün, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstriyel Otomasyon İş Geliştirme ve Dönüşüm Başkan Yardımcılığı görevine atandığını duyuruldu.

Yeni görevi kapsamında Gül, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Endüstriyel Otomasyonun stratejik dönüşümüne liderlik edecek. Gül, şirketin stratejik çözümü olan Ecostruxure Automation Expert'in bölgede gelişimi ve yaygınlaşması, iş ortakları ve müşteri memnuniyetinin artırılması, satış operasyonlarının güçlendirilmesi ve böylece hedef segmentlerde pazar payının artırılması gibi kritik alanlarda dönüşüm ve ilerlemeden sorumlu olacak.

2007 yılından bu yana kariyerine Schneider Electric'te devam eden Gül, son olarak grubun Almanya merkezli şirketi ProLeiT'in Global Satış ve Pazarlama Başkanlığı görevini üstlenmekteydi.

Bu görevinde şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine güçlü bir katkı sunan Gül, 2018-2022 yılları arasında ise Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Endüstriyel Otomasyon Başkan Yardımcısı olarak bölgede önemli bir gelişime liderlik etmişti.

Gül, grup içerisindeki 15 yılı aşkın deneyiminde ayrıca satış, pazarlama ve kanal yönetimi alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenerek endüstriyel otomasyon, proses otomasyonu ve OEM kanalları ile pazarlama stratejileri alanlarında zengin bir deneyime sahip. Makine mühendisliği alanında lisans derecesine sahip Gül'ün İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden MBA derecesi bulunuyor.