Schneider Electric "Motivair Sıvı Soğutma Portföyü"nü tanıttı

Schneider Electric, yüksek başarımlı bilişim (HPC) ve yapay zeka iş yüklerine yönelik özel çözüm ve hizmetler sunan Motivair Sıvı Soğutma Portföyü'nü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel olarak pazara sunulan Motivair by Schneider Electric soğutma çözümleri yüksek yoğunluklu veri merkezlerinin güç ve GPU ağırlıklı taleplerini güvenilir şekilde ve ölçeklenebilir olarak karşılıyor.

Sıvı ve hava soğutmalı çözümlerden oluşan portföy, ısı dağıtım üniteleri, arka kapak ısı eşanjörleri, yüksek yoğunluklu üniteler, dinamik soğuk plakalar, soğutma grupları ve daha fazlasını içeren fiziksel altyapı bileşenlerinin yanı sıra yazılım ve hizmetleri de içerisinde barındırıyor.

Şirket ilgili çözümleri, yeni nesil yüksek başarımlı bilişim, yapay zeka ve hızlandırılmış bilişim iş yüklerinin termal yönetim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlıyor.

Yapay zeka çipleri daha sıcak ve daha yoğun hale gelirken, veri merkezleri de daha sıcak iş yüklerini etkili bir şekilde soğutmak ve kritik altyapıyı en yüksek çalışma süresi ve verimlilikte tutmak için sıvı soğutmaya ihtiyaç duyuyor.

Soğutma işlemi, bir veri merkezinin güç bütçesini yüzde 40'a kadar tüketebilirken, doğrudan sıvı soğutma, ısıyı doğrudan çip seviyesinde yakaladığı için havaya göre ısıyı uzaklaştırmada 3 bin kata kadar daha etkili ve verimli oluyor.

Sıvı soğutma teknolojisini kurmak oldukça karmaşık ve teknoloji tedariki, kurulum ve devam eden bakımı hesaba katan gerçek bir uçtan uca yaklaşım gerektiriyor.

Kapsamlı veri merkezi ve sıvı soğutma portföyü

Schneider Electric ve Motivair, bu zorlukların üstesinden gelmek için müşterilerine küresel talepleri karşılayabilecek bir tedarik zincirinin yanı sıra tüm temel soğutma altyapısını içeren, kapsamlı veri merkezi ve sıvı soğutma portföyünü sunuyor.

Motivair by Schneider Electric'in sıvı ve hava soğutmalı çözümleri portföyü Soğutma Sıvısı Dağıtım Üniteleri, ChilledDoor Arka Kapak Isı Eşanjörü, Sıvıdan Havaya Isı Dağıtım Ünitesi, Chiller'lar ve Teknoloji Soğutma Sistemi Döngüleri, Schneider Electric'in EcoStruxure yazılımı gibi faktörleri içeriyor.

Schneider Electric'in kapsamlı portföyü, teknik uzmanlık ve tüm soğutma çözümlerinin kapsamlı test ve doğrulamasıyla küresel üretim ve tedarik zinciri yetenekleriyle de destekleniyor.

Bu kapsamda Motivair kısa süre önce New York'taki dördüncü üretim tesisini açtı. Şirket ayrıca İtalya ve Hindistan'daki üretim kapasitesini de genişleterek üretim hacmini üçe katlarken, her yerdeki müşteriler için teslimat sürelerini kısaltıyor. Şirket ayrıca tüm sıvı soğutma modellerini, gerçek dünya ısı yüklerini simüle etmek için performans testlerinden geçiriyor.

"Eşsiz bir portföy oluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Motivair by Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Richard Whitmore, yapay zeka çağında veri merkezi soğutmasının daha karmaşık hale gelmesiyle portföylerini de bugün ve yarının altyapı taleplerini karşılayabilecek şekilde sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.

Whitmore, çözümlerini NVIDIA ve diğer GPU üreticileriyle işbirliği içinde ortaklaşa geliştirdiklerini kaydederek, "Çip seviyesinde kanıtlanmış uzmanlık sergileyen ve çözümlerini NVIDIA ile ortak geliştiren tek sıvı soğutma sağlayıcısıyız. Schneider Electric ile yaptığımız işbirliği sayesinde, dünya çapındaki müşteriler için yalnızca pazara sunma süresini kısaltmakla kalmayıp aynı zamanda yatırımın geri dönüşünü de artıran eşsiz bir portföy oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Soğutma İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Bradner da yapay zekanın bir sonraki teknolojik devrim olduğunu ve sıvı soğutmayı veri merkezleri ve yapay zeka fabrikaları için stratejik bir zorunluluk haline getirdiğini anlattı.

Bradner, müşterilerinin risklerini azaltmak ve onlara iç rahatlığı sağlamak için sundukları her çözümü titizlikle test etme ve doğrulama taahhütlerini sürdürdüklerine değinerek, "Çok alanlı uzmanlığımızı Motivair ile birleştirerek, küresel ölçek, üretim ve erişim özelliklerine sahip rakipsiz bir sıvı soğutma portföyüyle hızlandırılmış bilişim için yeni bir çığır açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Operasyonel karmaşıklığını azaltıyor"

IDC Kurumsal İş Yükleri ve Veri Merkezi Altyapısı Araştırma Müdürü Olga Yashkova da sıvı soğutmanın bir performans artırıcı olmaktan çıkıp modern yüksek yoğunluklu bilişim ortamlarının temel bir unsuruna dönüştüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Schneider Electric'in Motivair'i satın alması, şirketin veri merkezi gücü, elektrik ve soğutma altyapısı ile destek hizmetleri alanındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Tüm kritik altyapıyı, veri merkezi gücünü ve soğutmasını tasarlayıp tedarik edebilen tek bir sağlayıcı olarak Schneider Electric'in yaklaşımı, aynı zamanda yapay zeka veri merkezlerinin kurulumunu basitleştiriyor ve operasyonel karmaşıklığını azaltıyor."