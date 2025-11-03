Schneider Electric'in Sürdürülebilirlik Etkisi Raporu: Hedeflere Yaklaşım Devam Ediyor

Schneider Electric, "Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) 2021-2025" programının 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, yılın üçüncü çeyreğinde SSI programı kapsamında 10 üzerinden 8,52 puan aldığını bildirerek, 8,80 olan yıl sonu hedefiyle güçlü bir uyum sergilediğini duyurdu.

Bu çeyrekteki en önemli kilometre taşlarından biri, ana tedarikçilerin operasyonlarındaki karbondioksit (CO2) emisyonlarında ortalama yüzde 53'lük bir azalmaya ulaşarak 2025 hedefini planlanandan önce aşan Sıfır Karbon Projesi'nin erken tamamlanması oldu.

Bu girişim, 1000'den fazla tedarikçiyi özel karbonsuzlaştırma yol haritaları, teknik eğitim ve yenilenebilir enerji rehberliği yoluyla destekliyor.

Schneider Electric'in, karbonsuzlaştırma, enerjiye erişim ve diğer temel SSI göstergelerinde de ilerlemesi devam ediyor.

Schneider Electric, 2018'den bu yana ürünleri ve çözümleri sayesinde müşterilerinin 792 milyon ton CO2 emisyonundan tasarruf etmelerine ve kaçınmalarına yardımcı olarak 800 milyon tonluk 2025 hedefine yaklaştı.

Şirket, 2025 New York İklim Haftası sırasında, güçlendirilmiş tedarikçi katılımı ve yeni endüstri işbirlikleri de dahil olmak üzere Kapsam 3 karbonsuzlaştırma çabalarını genişlettiğini duyurdu.

Bu girişimler, dijital araçlar, yenilenebilir enerji tedariki ve döngüsellik odaklı olarak değer zinciri genelinde emisyon azaltımlarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Schneider Electric'in AirSeT şalt cihazı, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Sürdürülebilir Tasarımda Mükemmellik alanında tanındı. Bu inovasyon, kükürt hekzaflorür gazını saf hava ve vakum teknolojisiyle değiştirerek güçlü bir sera gazını ortadan kaldırıyor ve daha akıllı, güvenli şebekelerin önünü açıyor.

Schneider Electric'in 2009'dan bu yana programları aracılığıyla 60 milyondan fazla insan yeşil elektriğe erişim sağladı ve bu rakam 2025 hedefini aştı. Bu etki, yerel sahiplik ve kapsayıcı yönetişim yoluyla toplulukları güçlendiren mikro şebekeler gibi dağıtık enerji çözümleriyle destekledi.

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün yakın tarihli "Enerji Yoksulluğu: ve Herkes İçin Güvenli, Uygun Fiyatlı, Yeterli ve Sürdürülebilir Enerjinin Güçlendirme Yolları" başlıklı makalesi, enerji demokrasisinin sistemik değişimi nasıl yönlendirebileceğini inceliyor.

"Bu başarılar, sektörler genelinde gördüğümüz kolektif ilerlemenin bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Direktörü (CSO) Esther Finidori, Schneider Electric'in, bu yıl üç kez dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçildiğini ve son olarak Sustainability Magazine tarafından bu ünvana layık görüldüğünü belirtti.

Bu başarıların, sektörler genelinde gördükleri kolektif ilerlemenin bir yansıması olduğuna vurgu yapan Finidori, şunları kaydetti:

"Her gün gördüğümüz adımlar bana güven veriyor. Kuruluşlar emisyonları azaltıyor, teknoloji hazır ve yaygın bir şekilde uygulanıyor ve insanlar değişimi bir amaç doğrultusunda yönlendiriyor. Sürdürülebilirlik, operasyonlarımızın, inovasyonumuzun ve işbirliğimizin merkezi haline geliyor. Gerçek dönüşümün gerçekleştiği yer de burası."