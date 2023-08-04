Schneider Electric'in ilk yarıyıl gelirleri 17,6 milyar avroya ulaştı

Schneider Electric'in ilk yarıyıl gelirleri 17,6 milyar avro, düzeltilmiş FAVÖK değeri ise 3,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Schneider Electric'in ilk yarıyıl gelirleri 17,6 milyar avro, düzeltilmiş FAVÖK değeri ise 3,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 2023 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin ikinci çeyrek dönemde grup gelirleri ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9 milyar avroyu aştı. Böylece ilk yarıyılda gelirleri 17,6 milyar avroya ulaşan şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla organik olarak yüzde 15 büyüme sağladı. Şirketin net gelirleri yüzde 33 organik artışla 2 milyar avro, düzeltilmiş FAVÖK değeri ise yüzde 29 organik artışla 3,2 milyar avroya ulaştı.

İşletme nakit akışı değeri yüzde 4 artarak 2.7 milyar avroya, serbest nakit akışı değeri yüzde 86 büyüyerek 820 milyon avro seviyesine çıktı. Bu güçlü performansla birlikte yıl sonu hedeflerini de yukarı yönlü revize eden Schneider Electric, sürdürülebilirlik alanındaki hizmetlerini de başarıyla sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Peter Herweck, yılın ilk yarısını çok güçlü bir şekilde tamamladıklarını bildirmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Organik olarak yüzde 15 artışla önemli bir gelir büyümesi sağladıklarını ve bunu şirket için rekor bir seviyeyi temsil eden yüzde 18'lik düzeltilmiş FAVÖK marjıyla birlikte yüksek karlılık elde ederek başardıklarını belirten Herweck, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde yeni enerji dünyasının inşasında önemli bir role sahip olan Elektrifikasyon ve Veri Merkezleri alanına odaklanmaya, bu kapsamda yapay zeka başta olmak üzere yeni nesil teknolojiler alanındaki güçlü birikimimizi ve teknolojimizi ileri taşımaya devam edeceğiz.

Rekor seviyedeki işletme nakit akışımız da işimizin kalitesini yansıtıyor ve bunun, 2023'ün ikinci yarısında güçlü serbest nakit akışına dönüşmesini bekliyoruz. Dengeli coğrafi ayak izimiz ve nihai pazar riskimiz, karlı bir şekilde büyüme sağlamaya devam etmemiz konusunda bize güven veriyor. Elde ettiğimiz bu sonuçların ışığında 2023 finansal hedefimizi de yükseltmiş bulunuyoruz."

Yılın ikinci çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme

Schneider Electric'in 2023 ikinci çeyrek gelirleri, organik bazda yüzde 14,8 ve raporlanan bazda yüzde 7,4 artışla 9.140 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde gelirlerin yüzde 56'sı şirketin "Ürünler" segmentinden elde edildi ve kategori yüzde 10 büyüdü.

Şirketin ikinci çeyreğindeki gelirin yüzde 27'sini oluşturan "Sistemler" segmenti, hem organik satışlarda hem de endüstriyel otomasyonda çift haneli büyüyerek bu periyotta yüzde 27'lik bir organik büyümeye gerçekleştirdi. Bu kayda değer büyüme, küresel olarak gerçekleştirilen Veri Merkezi ve Altyapı projeleri de dahil olmak üzere devam eden güçlü talep, fiyatlandırma etkisi ve iyileşen tedarik zinciri ile desteklenen nihai pazarlar genelinde gerçekleşti.

Yazılım ve Servisler segmenti ise şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin yüzde 17'sini oluşturdu bu periyotta yüzde 13 büyüdü. Schneider Electric çatısı altında agnostik yazılım hizmetleri sunan AVEVA ise 30 Haziran itibarıyla Yıllık Yinelenen Gelir'de (ARR) yüzde 15,1 artışla önemli bir büyüme sağladı. Dijital servisler de EcoStruxure Advisors'ın Enerji, Bina ve IT dahil olmak üzere birçok alanda büyümesiyle çift haneli güçlü bir gelişim gösterdi. Siber güvenlik servisleri bu çeyrekte çift haneli büyüme ile önemli bir başarı elde etti.

Şirketin Saha Servisleri ikinci çeyrekte organik olarak yüzde 11 büyüdü. Endüstriyel otomasyon servisleri, hem Diskrit ve Süreç & Hibrit otomasyonlarda iyi bir performans göstererek çift haneli güçlü bir artışla büyümeye öncülük etti. Enerji Yönetimi servisleri, iyi bir ivmeyle nihai pazarlarda ve birçok segmentte çift haneli bir büyüme gerçekleştirdi.

Schneider Electric'in Dijital ve Saha Servisleri olmak üzere iki ana kategoride sunduğu sürdürülebilirlik hizmetleri de çift haneli büyüdü. Sürdürülebilirlik danışmanlığı ve özel sektör verimlilik programları, bu büyümede önemli bir rol oynadı. Enerji Satın Alma Anlaşmaları (PPA) ve Enerji Özellik Sertifikaları (EAC), başta Avrupa'da büyürken, Kuzey Amerika'da da ikinci yarıyılda taleplerde artış yaşandı. Grubun dijital teklifleri, Zeigo aracılığıyla ve EcoStruxure Resource Advisor hizmeti ile yükselen bir ivme ile müşterilerden beğeni ve takdir toplamaya devam etti.

Pazar odağında bakıldığında ise Schneider Electric; Binalar nihai pazarında, başta sağlık hizmetleri binaları olmak üzere sektörde önemli bir ilerleme gösterdi. Binalarda dekarbonizasyon ve sürdürülebilirlik taahhütlerine yönelik çalışmaları da destekleyen hizmetleri sayesinde Schneider Electric çözümleri, dünya genelinde tercih edilmeye devam etti.

Veri Merkezleri pazarında ise satışlarda çift haneli bir büyüme sağlandı. Şirketin kapsamlı ve kendine özgü ürün portföyü (OG, AG, Güvenli Güç, Soğutma, BMS, Yazılım), bu büyümede önemli bir rol aldı. Altyapı pazarında şebeke istikrarı, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye odaklanmayı sürdüren şirket, ikinci çeyrek dönemde başta taşımacılık, ulaşım, su ve atık su olmak üzere kritik alanlarda önemli bir büyüme sağladı. Endüstri pazarında ise elektrikli araç bataryası üretimine odaklanan otomotiv alanındaki ürünleri başta olmak üzere, Schneider Electric'in ürün ve hizmetleri dünyanın dört bir yanında yüksek tercih edilme oranlarını korudu.

100'ü aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Schneider Electric, coğrafi bazda en güçlü büyümeyi Kuzey Amerika'da gerçekleştirdi. Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde de çift haneli büyüme sağlandı. Bu dönemde Türkiye de hem yarattığı iş hacmi hem de endüstriyel otomasyon gibi yeni nesil alanlardaki yatırımlarla şirketin bölgedeki büyümesinde önemli bir rol oynadı.