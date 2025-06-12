Schneider Electric, Avrupa'nın En Sürdürülebilir Şirketi Seçildi

Schneider Electric, Kanada merkezli medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından "Avrupa'nın En Sürdürülebilir Şirketi" ünvanına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül, 600'ü aşkın halka açık Avrupa şirketi arasında yapılan "Europe 50" sıralamasında Schneider Electric'i birinci sıraya taşıdı.

Söz konusu liste, Corporate Knights tarafından kapsamlı sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda hazırlandı. Bu başarı, Schneider Electric'in Ocak'ta yine Corporate Knights tarafından "Global 100" listesinde "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçilmesinin ardından geldi.

"Europe 50" sıralaması, şirketleri karbon verimliliği, temiz gelir, yönetim kurulu çeşitliliği ve sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımlar gibi çok çeşitli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSY) performans göstergelerine göre değerlendiren ve Corporate Knights'ın küresel çapta uyguladığı "Global 100" için de kullanılan titizlikle hazırlanmış metodolojiye dayanıyor.

Araştırma, STOXX Europe 600 Endeksi'nde yer alan şirketlerin yanı sıra, merkezi Avrupa'da bulunan ve piyasa değeri en yüksek ilk 100 halka açık şirketi kapsıyor.

"Geleceğe katkı sağlama hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Açıklamada Schneider Electric Sürdürülebilirlik Sorumlu Yöneticisi (CSO) Esther Finidori, Schneider Electric olarak sürdürülebilirlik, varlık nedenlerinin ve kurumsal misyonlarının merkezinde yer alan önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Finidori, "Avrupa'nın 'En Sürdürülebilir Şirketi' seçilmek, inovasyon, şeffaflık ve işbirliğiyle oluşturduğumuz olumlu etkinin anlamlı bir göstergesidir. Daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe katkı sağlama hedefimizi kararlılıkla sürdürüyor, bu dönüşüm yolculuğunda örnek bir rol üstlenmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.