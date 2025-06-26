Schneider Electric, 2025 Yılının Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi Seçildi

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Schneider Electric, TIME Dergisi ve Statista tarafından hazırlanan listede "2025 Yılının Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik alanındaki performansı ve şeffaf ilerleme stratejisiyle öne çıkan Schneider Electric, dünyanın en sürdürülebilir 500 şirketi arasında üst üste ikinci kez birinci sırada yer aldı.

Sıralama, 5 bin 700 şirketin 20 temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturulurken, karbon emisyonları, enerji tüketimi, yenilenebilir enerji oranı, sürdürülebilirlik taahhütleri ve çevresel-sosyal performans gibi kriterler dikkate alındı.

Şirket, 2030'a kadar tüm değer zincirinde yüzde 25 mutlak karbon azaltımı ve 2050'ye kadar Net Sıfır Karbondioksit (CO2) emisyonu hedefliyor. Şirketin 2021-2025 dönemine yönelik "Schneider Sustainability Impact (SSI)" programı ise iş ortakları, müşterileri ve yerel topluluklar için sürdürülebilir bir yol haritası sunuyor.

Corporate Knights tarafından da "2025 Yılının Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" Schneider Electric, bu listede iki kez birinci sırada yer alan tek şirket olarak kayıtlara geçerken, Corporate Knights tarafından "Avrupa'nın ve Fransa'nın da En Sürdürülebilir Şirketi" olarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Blum, müşterilerin verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında güvenilir iş ortağı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Sürdürülebilirliğin, yaptıkları her şeyin merkezinde yer aldığını kaydeden Blum, "Performansın temel olduğu bir 'etki şirketi' olmaya çalışıyoruz. Amacımız tüm ekosistemimizi harekete geçirmek, misyonumuz bizi çözümün bir parçası haline getiriyor ve kültürümüz bizi diğerlerinden ayırıyor. Bu bütünsel yaklaşım, operasyonlarımızın ve değer zincirimizin her alanının daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamasını garanti ediyor." ifadelerini kullandı.