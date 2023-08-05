Scania, Karbon Azaltma Hedeflerini Açıkladı

Scania, 2025 yılına kadar operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan karbon oranını yüzde 50, ürünlerden kaynaklanan karbon oranını ise yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonunu işinin her alanına nüfuz ettirmek için ulaşım çözümleri sunma, döngüsel iş modeli ve karbon azaltma gibi temel alanlara odaklanıyor. Scania Türkiye ise sürdürülebilirlik projeleriyle bu vizyonu destekliyor.

Scania, 2025 yılına kadar operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan karbon oranını yüzde 50, ürünlerden kaynaklanan karbon oranını ise yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

İnsanların ihtiyacına hizmet eden ulaşım çözümleri sunma, döngüsel iş modeli ve karbon azaltma olarak 3 temel sürdürülebilirlik alanı ile Scania sürdürülebilirlik vizyonunu işinin her alanına nüfuz etmesini amaçlıyor.

Scania'nın üretiminden satışa sunduğu araçlarında kullandığı teknolojiye kadar tüm aşamalarda çevresel etkileri en aza indirerek doğaya gösterdiği saygıyı, şimdi Scania Türkiye de gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projeleri ile destekliyor.

Her Scania araç için 5 tohum

Scania Türkiye, satılan her Scania için küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler geliştiren sosyal girişim olan ecording iş birliği ile 5 adet tohum topu bırakıyor. İnsansız hava araçları ecoDrone'lar vasıtasıyla, tohum topları toprakla buluşuyor ve doğada yeni yaşam potansiyelleri oluşturuyor. 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi dahilinde, yıl sonuna kadar toplam 15 bin adet tohum topu atılması planlanıyor. Bu zamana kadar atılan yaklaşık 5.000 adet tohum topu Muğla, Türkiye lokasyonunda doğaya nefes aldırmaya başladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ecoDrone işareti olarak tanımlanan QR kodu okutan Scania kullanıcıları, mail adresleriyle giriş yapıp atılmasını istedikleri tohum türünü seçerek, tohum toplarının doğadaki serüvenine ortak olabilirler. Kullanıcılar; operasyon öncesi, sonrası ve saha gözlemleri ardından iletilen maillerle süreci takip edebilirler.