Scan Global Logistics, Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'ndan fırsatlar buluyor

Scan Global Logistics Büyük Çin Genel Müdürü Adam Fong, Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın şirketler için fırsatlar sunan bir platform olduğunu belirtti. Fong, fuarda Geely Otomobil'in metanol yakıtlı araçları hakkında bilgi edindiklerini ve bu sayede metanol yakıtlı ürünlerin nakliyesi için hazırlık yapabileceklerini ifade etti.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Scan Global Logistics Büyük Çin Genel Müdürü Adam Fong, şirketlerin fırsat arayışı ve fikir edinmesi için Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın (CISCE) iyi bir platform olduğunu söyledi.

Perşembe günü Xinhua'yla söyleşi yapan Hong Konglu lojistik uzmanı, "Mesela Geely Otomobil'in metanol yakıtlı araçlarından buradaki stantta haberdar olduk. Daha önceki etkileşimlerimizde bunun bahsi geçmemişti" dedi.

"Bu sayede, lityum-iyon bataryalı elektrikli araçlardan veya hidrojen yakıt hücreli araçlardan kesinlikle farklı ve özel gereksinimlere sahip olacak metanol yakıtlı ürünlerin nakliyesi için ön hazırlık yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Fong, Birleşmiş Milletler'in en büyük lojistik tedarikçilerinden biri olan Scan Global Logistics'in, Çin'in bu platformu oluşturma ve uluslararası şirketleri bir araya getirme çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Gelecekte fuardaki uluslararası işletme sayısının artmasını bekleyen Fong, daha fazla dostluk kurmayı ve katılımcı şirketlerle daha fazla ortaklık geliştirmeyi umduğunu söyledi.

Dünyanın ulusal düzeydeki ilk tedarik zinciri fuarı olan CISCE, "Ortak gelecek için dünyayı birbirine bağlamak" temasıyla Salı günü Beijing'de başladı. Fuar, Cumartesi gününe kadar devam edecek.