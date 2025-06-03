Sberbank'ın Yapay Zeka Geliri 450 Milyar Ruble Olacak

Sberbank'ın Yapay Zeka Geliri 450 Milyar Ruble Olacak
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Sberbank CEO'su German Gref, 2023 yılında yapay zeka kullanımından 450 milyar ruble (yaklaşık 5,7 milyar dolar) gelir elde etmeyi beklediklerini açıkladı. Geçen yıl bu rakam 440 milyar rubleydi.

Sberbank'ın Üst Yöneticisi German Gref, yapay zeka kullanımından bu yıl 450 milyar ruble (yaklaşık 5,7 milyar dolar) gelir elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Gref, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen "CIPR 2025" adlı konferansta konuştu.

Bu yıl üretken yapa zeka kullanımı üzerinden 50 milyar ruble gelir elde edeceklerini belirten Gref, "Genel olarak yapay zekanın kullanımından ise bu yıl toplam 450 milyar ruble gelir elde edeceğiz." dedi.

Gref, geçen yıl yapay zeka kullanımından 440 milyar ruble gelir sağladıklarını ifade ederek, "Yavaş yavaş tüm gelirlerimizi sadece üretken yapay zekadan sağlanacak hale gelmeliyiz." diye konuştu.

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon rubleyle rekor seviyede kar elde etmişti. Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, son yıllarda GigaChat gibi yapay zeka modellerinin yanı sıra çevrim içi alışveriş gibi bilişim alanında attığı adımlarla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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