Sberbank'ın net karı ilk beş ayda yüzde 8,7 arttı

Sberbank'ın net karı ilk beş ayda yüzde 8,7 arttı
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Sberbank, 2023 yılının ilk beş ayında net karının geçen yıla göre yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıktığını açıkladı. Öz sermaye getiri oranı yüzde 22 oldu. Kurumsal kredi portföyü yüzde 1,5 büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştı. Faiz gelirleri yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye yükseldi. Bireysel kredi portföyü ise yüzde 1 büyüyerek 17,6 trilyon rubleye çıktı.

Sberbank'ın net karı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıktı.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu dönemde, bankanın net karının yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye çıktığının belirtildiği açıklamada, kurumsal kredi portföyünün de yüzde 1,5 büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı, bireysel kredi portföyünün de yüzde 1 büyüyerek 17,6 trilyon rubleye ulaştığı bildirildi.

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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