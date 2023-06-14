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Sberbank, bireysel müşterilerine rupi hesabı açma imkanı sunacak

Sberbank, bireysel müşterilerine rupi hesabı açma imkanı sunacak

Ekonomi Haberleri

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki dolarsızlaşma sürecine bağlı olarak bankanın bireysel müşterilerinin artık rupi hesabı açabileceklerini bildirdi. Banka daha önce de bireysel müşterileri için yuan ve dirhem hesabı açma imkanı sunmaya başlamıştı.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki dolarsızlaşma sürecine bağlı olarak bankanın bireysel müşterilerinin artık rupi hesabı açabileceklerini bildirdi.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, bireysel müşterilerin açabileceği döviz hesabı türlerini artırmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Bankanın dolarsızlaşma sürecini desteklediği vurgulanan açıklamada, bireysel müşterilerin bugünden itibaren rupi hesabı açabilecekleri kaydedildi.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya'nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

Banka daha önce de bireysel müşterileri için yuan ve dirhem hesabı açma imkanı sunmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Banka Rusya Ekonomi Haberler

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