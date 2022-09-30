SBB'de toplu sözleşme: En düşük işçi maaşı 8 bin 100 TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) bünyesinde çalışan işçilerin maaş zammı belli oldu. Başkan Mustafa Demir, en düşük işçi maaşının 8 bin 100 TL olduğunu açıkladı.

SBB ile Belediye-iş Sendikası arasında 2022 yılı toplu sözleşmesi imzalandı. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediye işçilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik"

Yeni dönemin zam oranını Başkan Mustafa Demir açıkladı. 8 bin 100 liranın altında maaş alan bir personel kalmayacağını belirten Demir, "Asgari ücretin çok üzerinde bir rakam. Çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona, fiyat artışlarına ezdirmedik. Bir iki ay süren anlaşma sürecimiz oldu. Bu sürede de çalışanlarımızda beklenti oluştu. Ama çok şükür bunu neticeye kavuşturduk. Hemen gerekli planlamaları yapıp ödemelere de başlayacağız. Bizim başkan olduğumuz dönemde de olmadığımız dönemde de işlerlik kazanacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızı, belediyenin ürettiği katma değerden istifade edecek hale getirecek sistem için çalışıyoruz. Bunu da kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

"Sizlerin de emeğini zayi etmemek benim boynumun borcu"

"Personelimiz bizimle her konuda istişare edebilir, her sorununu paylaşabilir" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Biz yapabileceğimizin en iyisini yaptık. İmzanın ardından çalışmalarımız devam edecek. İmkan nispetinde belediye yönetimi olarak yaklaşabildiğimiz kadar sizin arzu ettiğiniz noktaya yaklaşıyoruz. Biz imkanları her zaman sizin için yükseltme noktasında gayret içindeyiz. Biz ne kadar gayret etsek de gönlünüzdekini karşılayamamış olabiliriz. Ama inanın elimizdekini son demine kadar kullanma gayreti içinde olduk. Sizleri seviyoruz. Allah ömrünüzü bereketli kılsın. Samsun'a, Türkiye'nin en güzide meşale şehrinde sizlerle hizmet ediyoruz. Hiçbiriniz benden daha az kıymetli değilsiniz. Bende sizin gibi bu belediyenin çalışanıyım. 1 milyon 400 bin insanımızın hizmetkarıyım. Sizlerin de emeğini zayi etmemek de benim boynumun borcu. Bu konuda hep elimden geleni yapma gayreti içinde oldum olmaya da devam edeceğim." - SAMSUN