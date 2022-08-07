SBB Başkanı Mustafa Demir: 'En karlı hangisiyse onu tercih ediyoruz'

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, belediye bünyesinde kendi yaptıkları üretimlerle büyük oranda kar elde ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi inşasına başlandı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan tesis robotik sistemle çalışacak ve günlük 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif kilit parke bordur üretimi kapasitesine sahip olacak. Sahip olduğu yüksek teknolojiyle girdi maliyetlerinde karlılık sağlanması hedefleniyor.

SASKİ'ye beton boru üretecek

Tesiste üretilecek en önemli ürünlerden birini de SASKİ'nin altyapıda kullandığı beton borular oluşturacağı, ayrıca günlük ortalama 600 boru üretme kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Prefabrik Beton Altyapı elemanlarının üretiminin de yapılacağı tesiste bu alandaki yatırımların karlılığının da maksimuma çıkarılması hedefleniyor. Tekkeköy ilçesinde yükselen inşaatın fizibilite çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor. İnşaatına başlanan tesisin kısa sürede bitirilmesi ve faaliyete girmesi planlanıyor.

SBB Başkanı Mustafa Demir, "Milletin bir kuruş parasının boşa harcanmasına müsaade etmeyeceğimize söz verdik. O yüzden çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Yapımına başladığımız bu tesiste bize yeni bir ivme katacak. Şimdiden Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN