Sayıştay Başkanlığına 5 Yeni Üye Seçilecek

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Sayıştay Başkanlığındaki boş 5 üyelik için seçim yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır.

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.

Sayıştayın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından seçim yapılacak.

Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, kuruma 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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