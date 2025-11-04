Haberler

Savunma ve Havacılık Sanayisi İhracatı 6,7 Milyar Dolar Oldu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yılın ilk 10 ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının 6,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Sektörün, Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükseldi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı yılın ilk 10 ayında 6,7 milyar dolar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisinin 2025 yılı ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yılın 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Bu artışla birlikte savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayisi işbirliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Ekonomi
